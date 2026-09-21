Gayrimenkul danışmanı Bekir Kutlar zirvelere tırmanıp yamaç paraşütüyle uçuyor

Ankara'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Bekir Kutlar, 2015 yılında Nepal'ın Pokhara bölgesinde tesadüfen gördüğü yamaç paraşütüne merak sardı; şimdi "hike and fly", yani "tırman ve uç" olarak bilinen spor kapsamında Erciyes, Hasan Dağı ve Süphan Dağı gibi zirvelere tırmanıyor, ardından paraşütüyle gökyüzüne süzülüyor.

Yamaç paraşütünü 11 yıldır sürdüren Kutlar, sporun doğayla iç içe olmasının yanı sıra gökyüzünde özgürce uçma deneyimi sunduğunu belirtiyor.

Pokhara'da tesadüfen gördü, Ankara'da başladı

Asıl mesleği gayrimenkul danışmanlığı olan Kutlar, sporla tanışmasını şöyle anlattı: "Yurt dışı seyahatlerim oluyor ve 2015 yılında Nepal'e gitmiştim. Orada tesadüfen Pokhara bölgesinde yamaç paraşütü yapılırken gördüm. Merak ettim, orada uçuş da yaptım. Sonrasında Ankara'ya döndüğümde bu iş yapılıyor mu diye baktım ve ben de o şekilde yamaç paraşütüne başladım."

Ağrı Dağı'nda 5 bin 320 metre zirve yaptı, uçuş yapmadı

Türkiye'nin birçok dağına tırmandığını, en son Ağrı Dağı'na çıktığını söyleyen Kutlar, Ankara bölgesinde de bol bol uçtuğunu kaydetti. Ağrı Dağı'na yamaç paraşütü için değil tırmanış için çıktığını, orada 5 bin 320 metre zirve yaptığını, uçuş malzemesi yanında olmadığı için uçmadığını anlatan Kutlar, "Şu an yeni malzemeyle uçuyorum" dedi.

Kutlar'ın anlatımında süre iki ayrı biçimde geçiyor: yamaç paraşütünü 11 yıldır yaptığını söylerken, zirvelere tırmanarak uçtuğu dönem için "10 yıldır bu şekilde" diyor.

"Her sporun kendisine özel tehlikesi vardır"

İşi nedeniyle zamanının bol olduğunu, sporda hem doğayla iç içe olmanın hem de tırmanışın ayrı bir güzelliği bulunduğunu söyleyen Kutlar, ilgi duyanları eğitim konusunda uyardı: "Her sporun kendisine özel tehlikesi vardır. Bu sporda iyi bir eğitim almak gerekiyor. Ben 11 yıldır uçuyorum ve sürekli acil durumlarla ilgili de çalışmalarım oluyor."

Spora ilk başladığında çevresinden çok tepki aldığını, bunun nedeninin bu sporun haberlerde genelde iyi değil kötü tarafından sunulması olduğunu aktaran Kutlar, uçmaya başladıktan sonra öyle şeylerin akla gelmediğini, şimdi herkesin kendisini severek izleyip takip ettiğini söyledi. Doğayı ve tırmanışı sevenlere kendisiyle takılmalarını tavsiye eden Kutlar sözlerini şöyle tamamladı: "Bu spor güzel, çünkü gökyüzündesiniz, kuşlar gibi uçuyorsunuz."