Merakla beklenen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda test sürüşleri başladı. Test sürüşlerine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı nereden geçiyor? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları

M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayacak olan yaklaşık 70 km uzunluğundaki hızlı metro projesidir.

Hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edilmektedir. Metro hattının güzergâhı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arası 9 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arası ise 7 istasyondan oluşmaktadır. Her iki etap için ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yaptığı açıklamayla hattın açılma tarihine ilişkin, “Hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbullular’ın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe İstasyonu’muzun yapımını tamamlayıp, test aşamasına geleceğiz" ifadelerini kullandı.