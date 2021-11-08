  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı nereden geçiyor? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları
Yaşam

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı nereden geçiyor? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları

İstanbul Havalimanı metro ne zaman açılır? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı. Vatandaşlar hattın nereden geçtiğini, ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, Gayrettepe İstanbul Havalimanı durakları neler?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 11:40:00 -
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı nereden geçiyor? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları

Merakla beklenen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda test sürüşleri başladı. Test sürüşlerine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı nereden geçiyor? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları

M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayacak olan yaklaşık 70 km uzunluğundaki hızlı metro projesidir.

Hat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından "Gayrettepe - İstanbul Havalimanı" ve "İstanbul Havalimanı - Halkalı" olmak üzere iki aşamada inşa edilmektedir. Metro hattının güzergâhı Gayrettepe - İstanbul Havalimanı arası 9 istasyon, İstanbul Havalimanı - Halkalı arası ise 7 istasyondan oluşmaktadır. Her iki etap için ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yaptığı açıklamayla hattın açılma tarihine ilişkin, “Hattımızın Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, hattımızı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbullular’ın hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ardından 2022 yılı içinde Gayrettepe İstasyonu’muzun yapımını tamamlayıp, test aşamasına geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi
Gündem

O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi

Bosna Hersek'teki Sırpların lideri Dodik'in "bağımsız ordu kuracağını" ilan etmesinden sonra Balkanlarda iç savaş endişesi arttı. Bosna'daki..
Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!
Siyaset

Türkiye'ye ihanetin planı: Dün Akşener Kürdistan'a sessiz kaldı, bugün Buldan itiraf etti!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'İktidarın parçası olmaya geliyoruz.' dedi. Buldan'ın söylemi, İYİ ..
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi
Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir skandalı daha patlak verdi

Şehit yakınına ettiği küfür sonrası tepkilerin odağındaki isim haline gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeni bir skandalı ortaya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay