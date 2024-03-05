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Gündem Gayr-i meşru ilişki bir bebek cinayetine daha sebep oldu!
Gündem

Gayr-i meşru ilişki bir bebek cinayetine daha sebep oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 20:42:00 -
Gayr-i meşru ilişki bir bebek cinayetine daha sebep oldu!

İstanbul Pendik'te gayr-i meşru ilişkisinden doğan bebeğini ailesinden gizleyerek camdan atan ve ağır yaralanmasına sebep olan vicdansız kadın gözaltına alındı.

Zina ilişkisi yine toplumsal bir felaketi beraberinde getirdi.

İstanbul Pendik'te, yeni doğan bebeğini birinci kattan aşağı attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart'ta Ahmet Yesevi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bebek bulunmasıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, hastanede tedavi altına alınan bebeğin yüksekten atılma sonucu yaralandığının anlaşılması üzerine yaptıkları saha çalışmasında, aynı mahallede ikamet eden A.Y'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediğini tespit etti.

Anne tutuklandı!

Kadının gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini oturduğu birinci kattaki daireden aşağı attığını belirleyen ekipler, şüpheli A.Y. ile gayr-i meşru ilişki yaşadığı D.Ç'yi gözaltına aldı. Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan bebeğin annesi A.Y. ile D.Ç. Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede D.Ç. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, anne A.Y. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
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Öte yandan hastanede tedavisi süren bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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