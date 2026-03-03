Gastronomi işletmelerine 6 milyon TL’lik destek

TR71 Bölgesi’nde gastronomi turizmini güçlendirecek yeni destek paketi açıklandı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından TR71 Bölgesi’nde faaliyet gösteren restoran ve konaklama işletmelerine yönelik hazırlanan 2026 Yılı Anadoludakiler-Gastronomi Danışmanlığı Teknik Destek Programı ilan edildi.

Yüzde 100 oranında destek sağlanacak

Toplam 6 milyon TL bütçeye sahip, bölgenin gastronomi turizmi alanındaki rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği program, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerini kapsıyor. Program kapsamında, yerel gastronomik kimliğin uluslararası standartlarda yorumlanabilmesi, sürdürülebilirlik ilkesinin işletme süreçlerine entegre edilmesi, teknik yeterliliğin artırılması ve uluslararası gastronomi rehberlerinin değerlendirme kriterlerine uyum sağlanması amaçlanıyor. Bu doğrultuda işletmelere kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik danışmanlık temelli teknik destek sunulacak. Destek programı çerçevesinde yerel gastronomi mirasının korunması ve menülere yansıtılması, sürdürülebilir süreç planlaması, gastronomi turizminde nitelik ve ayırt edicilik, yenilikçi mutfak ve deneyim odaklı sunum teknikleri, uluslararası gastronomi rehberlerine uyum ile dijital görünürlük ve marka algısının güçlendirilmesi öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Program kapsamında proje başına 750 bin TL’ye kadar yüzde 100 oranında destek sağlanacak. Destekler işletmelere nakdi olarak verilmeyecek, talep edilen danışmanlık hizmeti Ajans tarafından doğrudan ya da hizmet alımı yoluyla karşılanacak. Programa TR71 Bölgesi’nde restoran ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler başvurabilecek. Başvurular 31 Ağustos 2026 tarihine kadar üç dönem halinde değerlendirilecek.

Programın tanıtım toplantısı ise 9 Mart 2026 tarihinde saat 14.00’te çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Toplantıda programın kapsamı, başvuru süreci ve değerlendirme kriterlerine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacak. Program rehberi ve başvuru detaylarına Ajansın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.