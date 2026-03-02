Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini belirtti

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel jeopolitik kırılmalara dikkat çekerek ülkesinin nükleer kapasitesini artıracağını duyurdu. On yıllar sonra ilk kez nükleer savaş başlığı sayısını artırma kararı alan Macron, "Özgür olmamız için bizden korkmalılar" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin batısındaki Brest kentinde nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Üssü'nde Fransa'nın nükleer stratejisine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Rusya'dan artan tehditler ve ABD ile müttefiklik ilişkilerinin sorgulandığı bir dönemde konuşan Macron, nükleer doktrinde değişikliğe gittiklerini bildirdi. Macron, bu süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Özgür olmamız için bizden korkmalılar. Jeopolitik bir kırılma döneminden geçiyoruz. (Nükleer) Modelimizi güçlendirmeliyiz." Macron, yeni doktrini 'stratejik ve teknik anlamda NATO'nun çabalarını tamamlayıcı' ve 'ileri caydırıcılık' olarak tanımladı.

FRANSA NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI SAYISINI ARTIRACAK

Fransa'nın on yıllar sonra ilk kez nükleer savaş başlığı sayısını artıracağını resmen ilan eden Macron, yeni dönem stratejisine dair şu detayları paylaştı:

"İleri caydırıcılık aşaması, Avrupalı müttefiklere Fransız caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacak. Almanya ve İngiltere ile konvansiyonel caydırıcılık seçeneklerini genişletmeye yönelik çok uzun menzilli füzeler üzerinde ortaklaşa çalışacağız." Fransız lider, artırılacak savaş başlıklarının kesin sayısına ilişkin ise net bir bilgi vermedi. Rusya'nın saldırganlığının arttığı ve ABD'de Başkan Donald Trump döneminde Avrupa ile müttefik ilişkilerinin sorgulanır hale geldiği ortamda, Fransa'nın nükleer şemsiyesinin tüm Avrupa'ya yayılması tartışmaları da bu açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

