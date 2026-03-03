Bütün hesaplar sil baştan: Yüzlercesi limana yığıldı!
Haydarpaşa Limanı'nda bütün gece boyunca 2026 model sıfır model araçlar gemilerden indirildi. SUV ve elektrikli modellerin ağırlıkta olduğu sevkiyatın ikinci el piyasasını etkilemesi bekleniyor.
Otomobil piyasasında ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatı günlerdir devam ederken, Haydarpaşa Limanı'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir yoğunluk yaşandı. Limana yanaşan gemiden indirilen 2026 model sıfır kilometre yüzlerce araç, sabaha kadar süren çalışmalarla sahaya alındı.
PROJEKTÖR IŞIKLARI ALTINDA HUMMALI ÇALIŞMA Gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde, yeni model otomobiller tek tek gemiden çıkarılarak liman içinde belirlenen alanlara park edildi.
Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu görüldü. Yan yana dizilen araçlar gece karanlığında adeta açık hava oto galerisi manzarası oluşturdu.
"ADETA AÇIK HAVA OTO GALERİSİ" Liman sahasında hummalı bir çalışma yürütülürken, sevkiyatın birkaç gündür aralıksız sürdüğü öğrenildi. Gümrük işlemleri için bekletilen araçların, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayilere sevk edilmesi bekleniyor.
GECE MESAİSİ DRON KAMERALARINDA Gece saatlerinde yaşanan hareketlilik ve uzun araç kuyrukları ise dron kameralarına yansıdı. Projektör ışıkları altında ilerleyen araç konvoyu, limanda sabaha kadar süren mesaiyi gözler önüne serdi./ kaynak: haber7
