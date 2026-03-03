  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehir şehir gezen meslek yok olmak üzere! İşte 2025 yılının en çok stadyum geliri elde eden takımları! İlk 20'de iki Türk takımı Son 5 yılda tam 10 nükleer denizaltı sessiz sedasız denize indirildi: “Bu işin kralı benim” diyen ABD’nin tahtı zangır zangır sallanıyor Matteo Guendouzi’nin eşinden Türkiye tepkisi: Ne diyeyim, ağzımı bozacağım Netanyahu’dan skandal “Kürt” planı! Bir de utanmadan Trump’a önerdi Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması Dost ülkenin yeni canavarı ilk kez görüldü! K9’u bangır bangır sahaya indirdiler Bütün hesaplar sil baştan: Yüzlercesi limana yığıldı! Beyazın içindeki kıvrım! Cilo Dağı eteklerinde kartpostallık manzara
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Bütün hesaplar sil baştan: Yüzlercesi limana yığıldı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütün hesaplar sil baştan: Yüzlercesi limana yığıldı!

Haydarpaşa Limanı'nda bütün gece boyunca 2026 model sıfır model araçlar gemilerden indirildi. SUV ve elektrikli modellerin ağırlıkta olduğu sevkiyatın ikinci el piyasasını etkilemesi bekleniyor.

#1
Foto - Bütün hesaplar sil baştan: Yüzlercesi limana yığıldı!

Otomobil piyasasında ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatı günlerdir devam ederken, Haydarpaşa Limanı'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir yoğunluk yaşandı. Limana yanaşan gemiden indirilen 2026 model sıfır kilometre yüzlerce araç, sabaha kadar süren çalışmalarla sahaya alındı.

#2
Foto - Bütün hesaplar sil baştan: Yüzlercesi limana yığıldı!

PROJEKTÖR IŞIKLARI ALTINDA HUMMALI ÇALIŞMA Gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde, yeni model otomobiller tek tek gemiden çıkarılarak liman içinde belirlenen alanlara park edildi.

#3
Foto - Bütün hesaplar sil baştan: Yüzlercesi limana yığıldı!

Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu görüldü. Yan yana dizilen araçlar gece karanlığında adeta açık hava oto galerisi manzarası oluşturdu.

#4
Foto - Bütün hesaplar sil baştan: Yüzlercesi limana yığıldı!

"ADETA AÇIK HAVA OTO GALERİSİ" Liman sahasında hummalı bir çalışma yürütülürken, sevkiyatın birkaç gündür aralıksız sürdüğü öğrenildi. Gümrük işlemleri için bekletilen araçların, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayilere sevk edilmesi bekleniyor.

#5
Foto - Bütün hesaplar sil baştan: Yüzlercesi limana yığıldı!

GECE MESAİSİ DRON KAMERALARINDA Gece saatlerinde yaşanan hareketlilik ve uzun araç kuyrukları ise dron kameralarına yansıdı. Projektör ışıkları altında ilerleyen araç konvoyu, limanda sabaha kadar süren mesaiyi gözler önüne serdi./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

ABD ve İsrail'in terör saldırılarına misilleme yapan İran, savaş gemilerine yakıt sağlayan ABD bayraklı Stena Imperative tankerini vurdu...
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Çekmeköy'deki saldırıya ilişkin açıklama! "Sorumlular hesap verecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Çekmeköy’de bir lisede meydana gelen ve öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği menfur saldırıyl..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı
Gündem

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı

İslam'a "Arap düşmanlığı" üzerinden saldıran tatlı su balığı solcular, "tatil" adı altında para saçtıkları Arapların yapay şehri Dubai'de ma..
Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti
Gündem

Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti

Büyük şeytan ABD ve Siyonist uşağı İsrail’in İran’ın kalbine yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırılarda kötü haber gelmeye devam ediyor. Cu..
28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber
Gündem

28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Uludağ’ın avukatları, karar teb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23