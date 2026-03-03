  • İSTANBUL
Beyazın içindeki kıvrım! Cilo Dağı eteklerinde kartpostallık manzara
IHA

Beyazın içindeki kıvrım! Cilo Dağı eteklerinde kartpostallık manzara

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karla kaplanan menderesler, Cilo Dağı manzarasıyla birleşince ortaya nefes kesen görüntüler çıktı.

#1
Foto - Beyazın içindeki kıvrım! Cilo Dağı eteklerinde kartpostallık manzara

Hakkari’nin Yüksekova Ovası’nda kıvrılarak uzanan menderesler, kışın beyaz örtüyle buluşunca adeta tabloyu andıran bir manzaraya dönüştü.

#2
Foto - Beyazın içindeki kıvrım! Cilo Dağı eteklerinde kartpostallık manzara

Yüksekova Ovası içerisinde kıvrılarak uzanan menderesler, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Yaz mevsiminde çevresindeki sarı çiçeklerle rengarenk bir görünüme bürünen menderesler, kışın ise beyaz örtü altındaki kıvrımlı yapısıyla güzel manzaralar oluşturuyor.

#3
Foto - Beyazın içindeki kıvrım! Cilo Dağı eteklerinde kartpostallık manzara

İlçeyi çevreleyen karlı dağların arasında süzülen mendereslerin Cilo Dağı ile birleştiği anları, havadan görüntülendi. Ortaya çıkan eşsiz manzara, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha sergiledi.

#4
Foto - Beyazın içindeki kıvrım! Cilo Dağı eteklerinde kartpostallık manzara

Mendereslerin kış altındaki görüntüsüne hayran kaldığını belirten vatandaşlardan Hasım Han, bölgenin her mevsim ayrı bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Mendereslerin Cilo Dağı'nın eteklerine kadar uzandığını ifade eden Han, "İnsanlar bu güzellikleri hem yazın hem de kışın gelip görmeli. Arkadaşlarımız dron ile çekim yaptılar ve mendereslerin havadan bu halini ilk kez gördüm. Tek kelimeyle muhteşem, hayran kaldım. Özellikle o kıvrımlı yapısının karlı dağlarla bütünleşmesi büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Memleketimizin her mevsimi ayrı bir güzel. Demek ki kışın da keşfedilmeyi bekleyen farklı güzellikler varmış. Cilo Dağı da bu manzaraya ayrı bir renk katmış" dedi.

