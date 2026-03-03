Beyazın içindeki kıvrım! Cilo Dağı eteklerinde kartpostallık manzara

Mendereslerin kış altındaki görüntüsüne hayran kaldığını belirten vatandaşlardan Hasım Han, bölgenin her mevsim ayrı bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Mendereslerin Cilo Dağı'nın eteklerine kadar uzandığını ifade eden Han, "İnsanlar bu güzellikleri hem yazın hem de kışın gelip görmeli. Arkadaşlarımız dron ile çekim yaptılar ve mendereslerin havadan bu halini ilk kez gördüm. Tek kelimeyle muhteşem, hayran kaldım. Özellikle o kıvrımlı yapısının karlı dağlarla bütünleşmesi büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Memleketimizin her mevsimi ayrı bir güzel. Demek ki kışın da keşfedilmeyi bekleyen farklı güzellikler varmış. Cilo Dağı da bu manzaraya ayrı bir renk katmış" dedi.