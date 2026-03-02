  • İSTANBUL
İran'dan kritik Hürmüz Boğazı kararı: Geçmeye çalışan her gemi vurulacak!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dünya petrol sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını resmen duyurdu. Tahran, boğazı geçmeye çalışan her geminin ateş altına alınacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı ile ilgili radikal bir karar aldığını açıkladı. Bölgedeki askeri gerilimin zirve yapmasının ardından gelen bu hamleyle, boğazın gemi trafiğine tamamen kapatıldığı bildirildi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Devrim Muhafızları Generali İbrahim Cabbar, şu net uyarıda bulundu:

"Geçmek isteyeni vuracağız. Gelmeyin. Petrol fiyatı 82 dolara çıktı ve daha 200 dolara çıkacak."

GÜNLÜK 20 MİLYON VARİLLİK SEVKİYAT DURACAK

Arap Yarımadası ile İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birine karşılık gelen günlük 20 milyon varillik sevkiyatın geçiş noktası konumunda. Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, tam kapanma senaryosunun ağır sonuçlarını şu sözlerle özetledi:

"Petrol fiyatları varil başına 150 dolara kadar yükselebilir. Bu durum küresel büyümeyi yaklaşık yüzde 1,5 oranında baskılayabilir, altın fiyatlarını 6 bin 500 doların üzerine taşıyabilir ve ABD enflasyonunu yeniden yüzde 4,5 seviyesine yaklaştırabilir."

PETROL VE DOĞAL GAZDA SERT FİYATLANMA BEKLENTİSİ

Goldman Sachs değerlendirmelerine göre, enerji akışının yarıya düşmesi bile fiyatları 110 dolara taşıyacak. Tam kapanma halinde Brent petrolün 130–150 dolar aralığına yükselmesi, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının ise TTF referansında 74 euro/MWh seviyesine çıkması bekleniyor. Bu krizden enerji bağımlılığı yüzde 80-95 seviyelerinde olan gelişmekte olan ülkelerin ve Rusya'ya ambargo uygulayan AB üyelerinin en büyük zararı göreceği öngörülüyor.

TEDARİK ZİNCİRİ VE KÜRESEL BÜYÜME DARBE ALACAK

Boğazın tamamen kapanması halinde küresel gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) yaklaşık yüzde 0,8 oranında daralma yaşanabileceği tahmin ediliyor. Alternatif güzergahların kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle navlun ve sigorta ücretlerinin artacağı, bunun da maliyet enflasyonunu tetikleyeceği belirtiliyor. Bu süreçte Rusya ve Körfez ülkelerinin artan fiyatlarla gelirlerini artırması beklenirken, AB'nin ABD'ye olan enerji bağımlılığının daha da derinleşeceği vurgulanıyor.

 

Vatandas

Tüm müslümanlar artık akillanmali. ABD ve İsrail tüm Ortadoğu'yu kana bulandı. Körfez ülkeleri de ABD ile işbirliği yapıyor.

ata

hala 6 diyorlar leş için... ulan o kadar füze 6 leş için miydi???? çocuk ve bebek katillerinin hala buralarda dolanması da tuhaf...
