Kanser tarama verileri belli oldu!

“Ulusal Kanser Tarama Programı” çerçevesinde geçen yıl hayata geçirilen uygulamayla, uygun yaş aralığındaki bireyler kısa mesajla ücretsiz kanser taramalarına davet edilmeye başlanmıştı. Bu uygulama sayesinde kanser taramaları Türkiye genelinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat ayı boyunca günde yaklaşık 8 bin kişi meme kanseri taraması, yaklaşık 10 bin kişi serviks kanseri taraması, yaklaşık 20 bin kişi ise kolorektal kanser taraması (kalın bağırsak kanseri) yaptırdı.

Kanser taramalarına katılım şubat ayında yaklaşık yüzde 80 arttı

“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda 2025 yılında başlatılan kısa mesaj gönderimi sayesinde, tarama faaliyetlerine katılım oranı, programın ilk uygulanmaya başlandığı tarihe kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında arttı.

Bu yıl ocak ayının sonunda ikinci kez, uygun yaş grubundaki vatandaşların sisteme kayıtlı iletişim numaralarına 39 milyon hatırlatma mesajı gönderilmişti. Bireyleri ücretsiz kanser taramasına davet eden kısa mesajlar sayesinde yaklaşık 950 bin kişi kanser taraması yaptırmak için birinci basamak sağlık tesislerine gitti.

Taramalarda Sonucu Şüpheli Çıkan Vatandaşlar Üst Basamak Sağlık Tesislerine Yönlendiriliyor

Taramalar; Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve mobil kanser tarama araçları aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Kanser taramaları sonucu şüpheli bulunan vatandaşlar ise ileri tetkik ve tedavi için ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine yönlendiriliyor.

Tarama faaliyetleri sayesinde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 21 bin kişinin kanseri erken evrede teşhis edildi.

Kanser Tarama Merkezlerinin Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

2026 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki KETEM sayısı 466’ya, mobil kanser tarama araçlarının sayısı ise 55’e yükseldi. 53 yeni mamografi cihazı hizmete alındı, 35 adet cihazın da kurulumuna başlandı. SMS bilgilendirmeleri, aile hekimlerinin yönlendirmeleri, kanser tarama merkezi sayılarının artırılması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ile birlikte günlük mamografi çekim ortalaması yüzde 36 arttı.