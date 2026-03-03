  • İSTANBUL
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı dalgası

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Tahran'da stratejik noktalar için boşaltma uyarısı yapılırken, şehirde güçlü patlama sesleri duyulmaya başlandı.

İran ve İsrail arasındaki gerilim, Tahran semalarındaki patlamalarla yeni bir boyuta ulaştı. İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığı belirtildi. Özellikle devlet kurumlarının bulunduğu bölgeler hedef gösterilirken, şehir genelinde savunma sistemlerinin devreye girdiği öğrenildi.

RADYO VE TELEVİZYON KURUMUNA SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Tahran'da belirli bir bölgenin kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaşarak doğrudan tehditte bulundu. Adraee'nin uyarısı şu şekilde kaydedildi:

"Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması gerekiyor. Kısa bir süre sonra İsrail ordusu bu bölgeye saldırı düzenleyecek."

TAHRAN'DA GÜÇLÜ PATLAMA SESLERİ

Saldırı tehdidinin hemen ardından Tahran'ın çeşitli noktalarından güçlü patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Yerel kaynaklar, patlamaların ardından gökyüzünde dumanların yükseldiğini ve uçaksavar atışlarının yapıldığını bildirdi. İsrail ordusunun operasyonunun hangi kapsamda devam edeceği ve İran'ın bu yeni dalgaya vereceği yanıt dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

