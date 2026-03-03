Sınırımızın hemen yanında tüm şalterler indi! Petrol ve gaz üretimi tamamen durduruldu
İran, İsrail ve ABD arasındaki çatışmaların komşu coğrafyaya sıçraması üzerine İngiliz enerji devi Gulf Keystone, Kuzey Irak’taki Şeyhan petrol sahasında üretimi durdurma kararı aldı. Bölgedeki güvenlik risklerinin zirve yapmasıyla birlikte sadece petrol değil, Kormor Gaz Sahası’ndaki faaliyetlerin de askıya alınması elektrik şebekesinde devasa bir açık oluşturdu. Yetkililer, can güvenliğini korumak adına alınan bu önleyici tedbirlerin bölgedeki enerji arzını ve ekonomik dengeleri ciddi şekilde sarsacağını vurguluyor.