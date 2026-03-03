  • İSTANBUL
Sınırımızın hemen yanında tüm şalterler indi! Petrol ve gaz üretimi tamamen durduruldu
Giriş Tarihi:

Sınırımızın hemen yanında tüm şalterler indi! Petrol ve gaz üretimi tamamen durduruldu

İran, İsrail ve ABD arasındaki çatışmaların komşu coğrafyaya sıçraması üzerine İngiliz enerji devi Gulf Keystone, Kuzey Irak’taki Şeyhan petrol sahasında üretimi durdurma kararı aldı. Bölgedeki güvenlik risklerinin zirve yapmasıyla birlikte sadece petrol değil, Kormor Gaz Sahası’ndaki faaliyetlerin de askıya alınması elektrik şebekesinde devasa bir açık oluşturdu. Yetkililer, can güvenliğini korumak adına alınan bu önleyici tedbirlerin bölgedeki enerji arzını ve ekonomik dengeleri ciddi şekilde sarsacağını vurguluyor.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Şeyhan bölgesindeki petrol sahalarını işleten İngiltere merkezli Gulf Keystone şirketi, artan saldırılar nedeniyle petrol üretimini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmaların Irak'ı da etkilemesi üzerine ülkenin kuzeyindeki dev enerji sahalarında üretim geçici olarak durduruldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) önemli petrol sahalarından biri olan Şeyhan sahasını işleten İngiltere merkezli Gulf Keystone şirketi, üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Gulf Keystone tarafından yapılan açıklamada, "Üretimin durdurulması tamamen güvenlik amaçlı bir önleyici tedbir olup, sahalarda şu ana kadar herhangi bir fiziksel hasar meydana gelmemiştir" denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine çalışanların can güvenliğini korumak amacıyla alındığı vurgulandı. IKBY Elektrik Bakanlığı ile Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bölgedeki en kritik enerji tesisi olan Kormor Gaz Sahası'nda üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı. İki bakanlık tarafından yapılan ortak açıklamada, Dana Gas şirketinin bölgedeki "olağanüstü güvenlik durumu ve çatışmalar" nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığı belirtilmişti.

Üretimin durmasıyla birlikte elektrik şebekesinde büyük bir açık meydana geldi. Bakanlık verilerine göre, doğal gaz akışının kesilmesiyle elektrik üretim kapasitesi 2 bin 500 ile 3 bin 000 megavat arasında azaldı.

