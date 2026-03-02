  • İSTANBUL
İnsanlık bu vahşete sustu! Katil ittifak ilkokulu vurdu: 165 masum çocuk mezara girerken İsrail bayrağı paylaşanlardan ses çıkmadı
Gündem

İnsanlık bu vahşete sustu! Katil ittifak ilkokulu vurdu: 165 masum çocuk mezara girerken İsrail bayrağı paylaşanlardan ses çıkmadı

İnsanlık bu vahşete sustu! Katil ittifak ilkokulu vurdu: 165 masum çocuk mezara girerken İsrail bayrağı paylaşanlardan ses çıkmadı

Büyük şeytan ABD ve Siyonist İsrail'in İran'a yönelik kalleş saldırılarında tarihin gördüğü en kanlı okul katliamlarından biri yaşandı. Söz konusu Batı'nın çıkarları olduğunda "insan hakları" dersi verenler, çocuk haklarından dem vuranlar, her fırsatta sosyal medyadan duyar kasan Gülben Ergen gibi isimler ve sözde aktivistler, katledilen Müslüman çocuklar olunca adeta dillerini yuttu.

Tahran yakınlarında hedef alınan bir ilkokul, savaş uçaklarının bombardımanı sonrası enkaza dönerken, oyun çağındaki 165 kız çocuğu öldü.

Katledilenlerin neredeyse tamamının 7-12 yaş arasındaki kız çocukları olması, saldırının ne kadar alçakça ve kasten yapıldığını bir kez daha kanıtladı. Bugün o masumlar için hazırlanan yan yana dizilmiş 165 küçük mezar, sadece İran'ın değil tüm insanlığın utanç tablosu oldu.

Sözde Aktivistler Nerede

Söz konusu Batı'nın çıkarları olduğunda "insan hakları" dersi verenler, çocuk haklarından dem vuranlar, her fırsatta sosyal medyadan duyar kasan Gülben Ergen gibi isimler ve sözde aktivistler, katledilen Müslüman çocuklar olunca adeta dillerini yuttu.

İsrail vurulduğunda Gülben Ergen bu twiti atmıştı

 

Dünya Bu Çığlığa Sağır

Okul sıralarından mezar toprağına gönderilen 165 minik yüreğin hesabı sorulmayı beklerken, uluslararası kuruluşların bu vahşet karşısındaki derin sessizliği, medeniyet denilen maskenin arkasındaki vahşi yüzü bir kez daha ifşa etti.

 

Yorumlar

AHİRETTE DE AYIRMASIN RABBİMİZ TÜM ZALİMLERİ, HAİNLERİ, İŞBİRLİKÇİLERİ, MÜNAFIKLARI, AHMAK-GÖNÜLLÜ İSLAM/İSLAM DÜŞMANI SOYKIRIMCI SİYONİST ZALİMLERİ....

