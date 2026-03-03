Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması
Osmanlı mutfağının geleneksel tatlılarından cezerye, misket elmasıyla ünlü Amasya'da coğrafi işaretli bu meyveyle yapılmaya başlandı.
Elmalı şehzade cezeryesi, Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki usta şeflerin ellerinde hazırlandı.
Temel olarak havuç, şeker, kuruyemiş ve Hindistan cevizinden yapılan bu tatlı, Şehzadeler Şehri Amasya'da elmayla da üretilmeye başlandı.
2 bin yıllık geçmişi olan Amasya misket elma, cezeryeye kendine özgü tadında lezzet kattı.
Püre halindeki elmaların tencerede şeker ve sıcak su ilave edilerek pişmesi sonrası içerisine çeşitli baharatlar eklenen karışıma ceviz dahil ediliyor.
Üstüne Hindistan cevizi dökülen karışım, bıçakla şekillendirilip soğuduktan sonra servis ediliyor.
Amasya Valisi Önder Bakan tatlının Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki üretim faaliyetlerini takip edip gastronominin artık turizmin önemli bir parçası olduğunu belirtti.
Valisi Bakan, "Amasya'nın elmasını kullanarak çok güzel bir ürün ortaya çıkardılar. Şehzade cezeryesi umarım hak ettiği noktaya gelir" diye konuştu.
