Gıda
8
Yeniakit Publisher
Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması
IHA Giriş Tarihi:

Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması

Osmanlı mutfağının geleneksel tatlılarından cezerye, misket elmasıyla ünlü Amasya'da coğrafi işaretli bu meyveyle yapılmaya başlandı.

#1
Foto - Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması

Elmalı şehzade cezeryesi, Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki usta şeflerin ellerinde hazırlandı.

#2
Foto - Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması

Temel olarak havuç, şeker, kuruyemiş ve Hindistan cevizinden yapılan bu tatlı, Şehzadeler Şehri Amasya'da elmayla da üretilmeye başlandı.

#3
Foto - Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması

2 bin yıllık geçmişi olan Amasya misket elma, cezeryeye kendine özgü tadında lezzet kattı.

#4
Foto - Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması

Püre halindeki elmaların tencerede şeker ve sıcak su ilave edilerek pişmesi sonrası içerisine çeşitli baharatlar eklenen karışıma ceviz dahil ediliyor.

#5
Foto - Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması

Üstüne Hindistan cevizi dökülen karışım, bıçakla şekillendirilip soğuduktan sonra servis ediliyor.

#6
Foto - Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması

Amasya Valisi Önder Bakan tatlının Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki üretim faaliyetlerini takip edip gastronominin artık turizmin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

#7
Foto - Amasya’nın misket elması ve cezerye buluşması

Valisi Bakan, "Amasya'nın elmasını kullanarak çok güzel bir ürün ortaya çıkardılar. Şehzade cezeryesi umarım hak ettiği noktaya gelir" diye konuştu.

