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Gündem Gaspçılardan akıl almaz yöntem: GPS ile takip edip gasp ettiler
Gündem

Gaspçılardan akıl almaz yöntem: GPS ile takip edip gasp ettiler

Yeniakit Publisher
2023-09-07 17:52:00 -
Gaspçılardan akıl almaz yöntem: GPS ile takip edip gasp ettiler

Gaspçılar bankadan çıkanların araçlarını GPS ile takip ediyor.

 

Ankara’da bankadan yüklü miktarda para çeken vatandaşların araçlarına GPS koyup takip ederek yaklaşık 1 milyon 200 bin lirayı gasp eden çete üyeleri, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Olay, Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hırsızlar, bankadan yüklü miktarda para çeken vatandaşları araçlarına GSP yerleştirerek takip etti. GPS sayesinde bankadan para çeken vatandaşların yerlerini tespit eden gaspçılar, para dolu çantayı gasp ettiler. Polise başvuran vatandaş, işçilerin maaşını vermek için bankadan 10 bin 350 euro çektiğini, şirket ortağı ile görüşmek için akaryakıt istasyonu yanına geldiğinde araçtan inen bir şahsın elindeki çantayı çekmeye çalıştığını, alamayınca araçtan inen ikinci şahsın kendisine yumruk atarak darp ettiğini ve gasp edildiğini ifade etti. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin Gürcistan uyruklu olduğu ve mağdurları takip ederek gaspı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çete üyelerinin birçok araç değiştirerek farklı istikametlerde izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, sahte pasaport çıkararak yurt dışına giriş çıkış yaptıkları da belirlendi. Çetenin ayrıca 16 Ağustos’ta İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir döviz bürosundan 34 bin 500 dolarlık yağma olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı. Şüphelilerin Afyonkarahisar’a ve oradan da Antalya’ya kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine Türk ve Gürcistan uyruklu çete üyeleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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