Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!

Issız yolda yürürken saldırıya uğrayacağını anlayan adamın efsane kaçışı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Arkasından yaklaşan arabanın kendisine saldıracağını fark edince aracın tersi yönünde kaçan adam şüphesinde haklı çıktı. Adamı takip etmek için araç geri gelirken bu kez adam ileri kaçmaya başladı. Aracın menevralarıyla ters olacak şekilde akıl dolu kaçışı gerçekleştiren adam kaçmayı başardı. Brezilya'da yaşanan olayda, sokak ortasında yanına yanaşan araç tarafından gasp edileceğini anlayan kişi muhteşem bir taktikle gaspçıların elinden kurtuldu.