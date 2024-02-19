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Dünya Garsonlar şoka girdi: 310 bin TL'lik bahşiş!
Dünya

Garsonlar şoka girdi: 310 bin TL'lik bahşiş!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 10:50:00 -
Garsonlar şoka girdi: 310 bin TL'lik bahşiş!

ABD'de bir restoranda müşteri, garsonlara 10 bin dolar yani 310 bin TL'lik bahşiş bıraktı. O bahşişi gören garsonlar, adeta neye uğradıklarına şaşırdı.

ABD'de bir restoranda müşteri, garsonlara 10 bin dolar yani 310 bin TL'lik bahşiş bıraktı. O bahşişi gören garsonlar, adeta neye uğradıklarına şaşırdı.

ABD'nin Michigan kentinde bir erkek müşteri, yemek yediği küçük bir restoranda personele verdiği bahşişle ağızları açıkta bıraktı. Müşterinin masada bıraktığı 10 bin dolarlık (310 bin TL) bahşiş çekini gören çalışanlar adeta gözlerine inanamadı. Bazen bahşiş bile alamadıklarını anlatan garsonlar, müşterinin 32 dolarlık yemek sonrası 10 bin dolar bahşiş bırakmasını önce şaka sandıklarını söyledi. Çalışanlar, Mark isimli müşteriye durumu sorduklarında üzücü bir cevap aldıklarını belirtti.

Müşteri, yakın zamanda kaybettiği ve cenazesine katılmak için Michigan'a geldiği bir arkadaşı anısına restorana yüklü bir bahşiş bıraktığını ifade etti. Adamın restoran çalışanlarının cana yakınlığından etkilendiği için bu kadar çok para verdiği belirtildi. Restoran, parayı 9 çalışanına eşit olarak paylaştırarak her birine 1100'er dolar verdi.

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