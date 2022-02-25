Garry Rodrigues, Süper Lige geri dönüyor

Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun etkisiyle yeniden İstanbul'a gelebilir

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu'nun takıma gelmesiyle ligde 3. sıraya kadar yükselen turuncu lacivertliler gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Garry Rodrigues sıcak bakıyor

Devre arası transfer döneminde Trezeguet ve Pizzi gibi isimleri kiralayarak transferde başarılı olan Medipol Başakşehir daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues'i gündemine aldı. Olympiakos'ta düzenli forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu Rodrigues'in Başakşehir'e transferine sıcak baktığı iddia edildi.

2019-2020 sezonunda Emre Belözoğlu ile birlikte Fenerbahçe formasını terleten Rodrigues'in Türkiye kariyeri Galatasaray ile başladı. 2016-2017 devre arasında 5 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan Garry Rodrigues, sarı-kırmızılıların 2017-2018 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda gösterdiği performansla Bafetimbi Gomis ile birlikte başrol oynamıştı. Galatasaray'da 78 maça çıkan Garry, 16 gol ve 16 asistlik performans gösterdi.

2019-2020 sezonu öncesi Fenerbahçe'nin yolunu tutan Garry Rodrigues sarı-lacivertlilerle 29 maça çıkarken 4 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Yunan takımı Olympiakos'ta düzenli şans bulamayan Garry Rodrigues'in İstanbul'u sevmesi ve eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun etkisiyle Medipol Başakşehir'e transfer olma ihtimali yüksek görünüyor.