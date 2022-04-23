Garo Paylan kimdir? Garo Paylan aslen nereli Ermeni mi? Garo Paylan'ın hayatı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin sözde milletvekili Garo Paylan, aslen Malatyalı olan Ermeni bir ailenin üç çocuğundan ortancası olarak 3 Ekim 1972'de İstanbul'da doğdu. Kuşaklardır ayakkabıcı olan ailesi, 1969'da Malatya'dan İstanbul'a göç etmiş ve kendisine dedesi Yemenici Garabet'in adının kısa hâli olan Garo adını vermişti. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Paylan, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olarak tamamladı. Bir dönem iş adamı olup Yeşilköy Ermeni Okulunda yöneticilik yaptı ve Ermeni okullarının bağlı olduğu cemaat vakıfları tarafından kurulan eğitim komisyonunda koordinatör olarak görev aldı

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde terör partisi HDP’nin İstanbul'da üçüncü bölge ikinci sıradan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve böylece TBMM tarihinde 54 yıl sonra ilk kez meclise giren Ermeni milletvekillerinden biri oldu. Kasım 2015 genel seçimlerinde de terör örgütü PKK’nin siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul milletvekili seçildi.