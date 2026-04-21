Klavye başındaki sorumsuzluğa yargı tokadı! Liseli gencin "okula saldırı" yalanı hapisle bitti
Çorum'un Alaca ilçesinde, öğrencilerin bulunduğu bir mesajlaşma grubunda "okula saldırı düzenleneceği" yönünde asılsız ve provokatif paylaşımlar yapan lise öğrencisi, devletin radarına takıldı. Şaka adı altında yapılan ancak infial yaratan bu sorumsuzluk, 10. sınıf öğrencisi S.G.'nin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde asılsız ve provokatif paylaşım yapan 10. sınıf öğrencisi tutuklandı.
Lise öğrencisi S.G'nin (16), öğrencilerden oluşan mesajlaşma grubunda okula saldırı olacağı yönünde paylaşım yaptığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.
Paylaşımları inceleyen Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edilen S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Samsun'daki Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.