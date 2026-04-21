İçişleri Bakanlığı açıkladı! CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.
Adana 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’imarda usulsüzlük’, ’rüşvet’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın karar duruşması görüldü.
Davada, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın sahibi olduğu inşaat firmasına ilişkin iddialar değerlendirildi. Soruşturma kapsamında, Demirçalı’nın şirketinin iskan ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi için Çukurova Belediyesi’nde görevli bir bürokrata rüşvet verdiği iddia edildi.
Görülen son duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, söz konusu suçlardan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi. Dönemin Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arslanlıoğlu ise 7 yıl 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti ayrıca ceza alan tüm sanıklara karar kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı koydu. Başkan Demirçalı’nın avukatları, kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacaklarını bildirdi.
İçişleri: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.