CHP’nin pavyoncusu FETÖ’nün kankası çıktı! CHP'li Özkan Yalım FETÖ'nün "Bürokrasi İmamı" ile kol kola!

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Özkan Yalım’ın teknik takibe yakalanmamak için örgüt mensuplarıyla gizli haberleşme yöntemlerini kullandığı belirlendi.

FETÖ’nün bürokrasi imamı Hazim Sesli’ye "Beni Whatsapp veya Facetime üzerinden arar mısın?" diyerek gizlilik çağrısı yapan Yalım’ın, örgüt içindeki hiyerarşiye nasıl eklemlendiği tapelerle tescillendi.

"Sorulara cevap vermesinler, ben hallederim"

Yalım’ın ihanet trafiği sadece gizli görüşmelerle sınırlı kalmadı. FETÖ’nün finans kaynaklarına yönelik başlatılan mali denetimleri engellemek için bizzat devreye giren CHP’li vekilin, tutuklu sanık Ali Yıldırım ile yaptığı pazarlıklar pes dedirtti. Yıldırım’ın "100 tane şirket var, çoğu bize (FETÖ) yakındır" uyarısı üzerine Yalım’ın, "Benim yönlendireceğim kişiyle görüşmeden sakın sorulara cevap vermesinler" diyerek örgüte kalkan olduğu ortaya çıktı.

Talimat Cihan Haber Ajansı’ndan, uygulama CHP’den

Arşivlerden çıkan gazete küpürleri ise ihanetin medya ayağını gözler önüne serdi. Zaman Gazetesi'ne verdiği demeçlerde FETÖ’cü iş adamlarına "Suçsuzlar, ekmek verdikleri insanların duaları onlara yeter" diyerek güzellemeler dizen Yalım’ın, Cihan Haber Ajansı temsilcisinden aldığı talimatla Koza Grubu operasyonlarını eleştiren basın toplantıları düzenlediği belirlendi.

Pensilvanya’nın sesi olan yayın organlarında boy boy fotoğrafları basılan Yalım’ın, milletin meclisinde değil örgütün hizmetinde olduğu bir kez daha kanıtlandı.