MHP'den flaş Bolu kararı! İl Teşkilatı feshedildi
Açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Bolu İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."