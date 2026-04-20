Türkiye'nin yüreği yanmıştı! Erdoğan okullarla ilgili alınan kararı duyurdu
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalar yaptı.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı:
Atılacak yeni adımları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullardaki güvenlik meselesinin birinci öncelikleri olduğunu söyledi.
Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:
"Kahramanmaraş'taki menfur olayda 15 yaralı taburcu edildi. 3'ü yoğun bakımda, 6 yavrumuzun tedavisi sürüyor.
Okullarımızın güvenliği birinci meselemiz. Sanal devriye faaliyetlerine ağırlık vermeye başlıyoruz. Veli randevu sistemini daha etkin hale getireceğiz.
Velilere yönelik destek ve danışma hattı devreye alınacak. Siber birimlerimizin kapasitesini güçlendireceğiz."