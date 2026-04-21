İletişim Başkanlığı okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddiaları yalanladı: Kamuoyu manipüle edilmek isteniyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan elim hadiselerde "yaralılara dair bilgi bulunmadığı" yönündeki iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içerdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN

"Mevcut durumda, Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelimiz tarafından gerekli hassasiyet ve özen gösterilerek anlık olarak takip edilmektedir. Toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız iddialara itibar edilmemesi, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."