Hatay'da 35 metrelik obruk görenleri korkuttu!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 35 metre çapında, 45 metre derinliğinde obruk oluştu.
İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi inşaat çalışmalarının yürütüldüğü şantiye sahasında 35 metre çapında, 45 metre derinliğinde obruk oluştu. İhbar üzerine bölgeye jeofizik mühendisleri ve çeşitli kurumlardan yetkililer sevk edildi. Bölgede inceleme başlatıldı.
