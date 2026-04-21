Aşağılık siyonistin resmi aracı Filistinli çocuğu ezip öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 16 yaşındaki Muhammed Mecdi Caberi sabah erken saatlerinde bisikletle okuluna gittiği sırada bir aracın altında kaldı.

El Halil'de, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulan İsrail'e ait yasa dışı yerleşimlerden Kiryat Arba'da ikamet eden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in güvenlik ekibine ait aracı kullanan şoför, Kiryat Arba'ya giden 60 numaralı yolda; Beyt Aynun kavşağında Caberi'ye aracıyla çarptı.

Filistinli çocuk, şiddetli çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti.

İsrail basınında bir otomobilin yol kenarındaki demirlere çarparak ön kısmının parçalandığı olaya ait fotoğraflar paylaşıldı.

'ARAÇ BAKANA AİT DEĞİL' DEDİLER, YALAN ÇIKTI!

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli çocuğun ezilerek hayatını kaybetmesine neden olan aracın bakana ait olmadığı ve Ben-Gvir'in araçta bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada şoförün sorumluluğu inkar edilerek Filistinli çocuğun "kırmızı ışıkta yola atladığı" öne sürüldü. Aracın şoförünün "kazayı önlemek için çabaladığı", çocuğun yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

Buna karşın İsrail basınına konuşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğun durumunun ağır olduğunu, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve olay yerinde ölümünün doğrulandığını aktardı.

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise aracın bakanlara tahsis edilen özel koruma araçlarından biri olduğunu ve aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'u korumak için görevlendirildiğini aktardı.