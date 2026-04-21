  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel zorba Trump’tan İran itirafı: Nükleer meteryalleri çıkarmak zor olacak Özgür Özel’i yerin dibine soktu! Çürümüşlükle yüzleş nedamet getir Aralarında Onursal Adıgüzel de var! Ataşehir yolsuzluğunda yeni gelişme Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den beklenmedik tutum! İfade vermeyi reddetti, sebebini açıkladı Hobi bahçelerinde şok gelişme! Erdoğan talimatı verdi! Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! İsrailli siyonist domuzlardan skandal emir! 'Sivillere ateş açın!' Bebek mamalarında fare zehri! CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı! İstanbul'da helikopter destekli denetim!
Dünya
Dünya

Aşağılık siyonistin resmi aracı Filistinli çocuğu ezip öldürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aşağılık siyonistin resmi aracı Filistinli çocuğu ezip öldürdü

İsrailli aşırı sağcı bakanlardan Ben-Gvir'e ait resmi araç, işgal altındaki Batı Yaka'da bisiklet süren 16 yaşındaki Filistinli çocuğu ezerek öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 16 yaşındaki Muhammed Mecdi Caberi sabah erken saatlerinde bisikletle okuluna gittiği sırada bir aracın altında kaldı.

El Halil'de, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulan İsrail'e ait yasa dışı yerleşimlerden Kiryat Arba'da ikamet eden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in güvenlik ekibine ait aracı kullanan şoför, Kiryat Arba'ya giden 60 numaralı yolda; Beyt Aynun kavşağında Caberi'ye aracıyla çarptı.

Filistinli çocuk, şiddetli çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti.

İsrail basınında bir otomobilin yol kenarındaki demirlere çarparak ön kısmının parçalandığı olaya ait fotoğraflar paylaşıldı.

'ARAÇ BAKANA AİT DEĞİL' DEDİLER, YALAN ÇIKTI!

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli çocuğun ezilerek hayatını kaybetmesine neden olan aracın bakana ait olmadığı ve Ben-Gvir'in araçta bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada şoförün sorumluluğu inkar edilerek Filistinli çocuğun "kırmızı ışıkta yola atladığı" öne sürüldü. Aracın şoförünün "kazayı önlemek için çabaladığı", çocuğun yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.

Buna karşın İsrail basınına konuşan sağlık ekipleri, yaralı çocuğun durumunun ağır olduğunu, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve olay yerinde ölümünün doğrulandığını aktardı.

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise aracın bakanlara tahsis edilen özel koruma araçlarından biri olduğunu ve aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'u korumak için görevlendirildiğini aktardı.

Katil İsrail askerlerinden Gazze itirafı: Kendimizi canavar gibi hissediyoruz

Dünya

Katil İsrail askerlerinden Gazze itirafı: Kendimizi canavar gibi hissediyoruz

Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle

Dünya

Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle

İsrail askeri heykeli parçaladı: Tel Aviv’den Hz. İsa özrü

Gündem

İsrail askeri heykeli parçaladı: Tel Aviv’den Hz. İsa özrü

BM raporuyla İsrail’in iğrenç yüzü bir kez daha tescillendi! Filistinli kadın ve çocuklara cinsel şiddetle yıldırma politikası!

Gündem

BM raporuyla İsrail’in iğrenç yüzü bir kez daha tescillendi! Filistinli kadın ve çocuklara cinsel şiddetle yıldırma politikası!

İsrailli siyonist domuzlardan skandal emir! 'Sivillere ateş açın!'

Dünya

İsrailli siyonist domuzlardan skandal emir! 'Sivillere ateş açın!'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

siyonistler ve diğer ırklar

Yahudi olmayanların sosyolojik statüsünü daha düşük seviyede görebilmektedir.Siyonist ideolojinin radikal kanatları, Filistinlileri kutsal metinlerdeki "Amalek" (Yahudiliğin ezeli düşmanı olarak tasvir edilen topluluk) ile özdeşleştirerek, onlara karşı sert ve yok edici (askeri, siyasi) politikaları meşrulaştıran bir bakış açısına sahiptir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23