Da Vinci 500 yıl önce çizmişti: Öngörüsü doğru çıktı!

Kalbin yapısını "harikulade bir araç" olarak tanımlayan ve bir kalbi dissekte ederek iç yüzeyindeki ince, dantel görünümlü kas ağını kağıda döken Da Vinci'nin çizimi bugüne dek bir açıklığa kavuşturulamamıştı. Uluslararası bir araştırma ekibi, fraktal analiz, MRI görüntüleme ve genetik veri birleştirerek kalpteki "trabekül" adı verilen yapıların işlevini açıklamayı başardı.