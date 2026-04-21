Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Da Vinci 500 yıl önce çizmişti: Öngörüsü doğru çıktı!

Rönesans döneminin en önemli isimlerinin başında gelen Leonardo Da Vinci'nin 500 yıl önce kalbin iç yüzeyine çizdiği ince kas ağının sırrı, günümüz bilim insanları tarafından doğrulandı.

Çağın ötesine damga vuran yeteneği ve zekasıyla hafızalarda yer edinen İtalyan ressam, çizer, heykeltıraş, mimar ve mühendis Leonardo Da Vinci'nin 500 yıl önce bir not defterine karaladığı gizemli çizgiler, insan anatomisine dair şaşırtan bir gerçeği gözler önüne serdi.

Kalbin yapısını "harikulade bir araç" olarak tanımlayan ve bir kalbi dissekte ederek iç yüzeyindeki ince, dantel görünümlü kas ağını kağıda döken Da Vinci'nin çizimi bugüne dek bir açıklığa kavuşturulamamıştı. Uluslararası bir araştırma ekibi, fraktal analiz, MRI görüntüleme ve genetik veri birleştirerek kalpteki "trabekül" adı verilen yapıların işlevini açıklamayı başardı.

Nature dergisinde yayımlanan söz konusu araştırmada; İngiltere Biobank'tan 18 bin 096 katılımcının verisini kullanarak trabekülleri fraktal analiz yöntemiyle incelendi. Araştırma ekibi, yapılan gözlemler sonucunda trabeküllerin yapısının kalp performansını doğrudan belirlediğini ortaya koydu. Ayrıca belirli trabekül yapılarına sahip bireylerde kardiyovasküler hastalık riskinin arttığı da gözlemlendi.

GENETİK BAĞLANTI DETAYI Trabeküllerin nasıl oluştuğunu ve işlev gördüğünü açıklayan 16 anlamlı gen bölgesi de tespit eden araştırmacılar, bu genlerin kan akışıyla ilgili özellikler ve hücre iskeletinin dallanma düzeniyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

DA VİNCİ ÖNGÖRÜSÜNDE HAKLI ÇIKTI Da Vinci, trabekülleri çizmeden önce kalbi yakından inceleyerek bu yapıları ağaca benzeyen dallı bir sistem olarak değerlendirmişti. Bu yapının, kanın küçük damarlar içinde dolaşarak sıcak kalmasını sağlayan bir tür "ağ sistemi" olduğunu öne sürmüştü./ kaynak: haber7

