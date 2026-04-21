'Tarihin en büyük enerji krizi patlayacak!'

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, ABD ve “israil” ile İran İslam Cumhuriyeti arasında devam eden çatışmanın, “dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük enerji krizine” neden olduğunu söyledi.

Birol, bugün France Inter radyosuna verdiği röportajda, yaşananların “gerçekten tarihin en büyük krizi” olduğunu ve küresel enerji piyasalarının “son derece büyük bir krizle” karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. Bu durumun, mevcut petrol krizi ile Rusya kaynaklı gaz krizinin etkilerinin birleşmesinden kaynaklandığını belirtti.

Birol, ayın başında yaptığı bir değerlendirmede de mevcut durumun 1973, 1979 ve 2022’de yaşanan büyük enerji krizlerinin toplamından bile daha kötü olduğunu dile getirmişti.

Ajansa göre krizin temel nedeni, bölgedeki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin aksaması. Dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık beşte biri bu geçiş hattından sağlanıyor.

Bu gelişmeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa’ya Rus gaz akışının kesilmesinden doğan arz açığını daha da derinleştirdi.

Enerji fiyatlarındaki sert yükselişi sınırlamak amacıyla, IEA Mart ayında stratejik rezervlerden rekor seviyede 400 milyon varil petrol çekilmesini onaylamıştı.