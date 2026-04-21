Vize randevularında “karaborsa” iddiası! Şikayetler yüzde 38 arttı!

Şikayetvar’da yer alan yüzlerce kullanıcı yorumu, vize randevularının erişilemez hale geldiğini ve buna paralel olarak “karaborsa” iddialarının yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Konuyla ilgili şikayetlerse son bir ayda yüzde 38 arttığı gözlemleniyor. Çözüm platformu Şikayetvar, vize randevularıyla ilgili yaşanan sorunları mercek altına aldı. 2026 yılına ait veriler, vize randevularına yönelik şikayetlerde yılın ilk aylarından itibaren dalgalı ancak yukarı yönlü bir eğilim olduğunu gösteriyor. Ocak ayında 675 olan şikayet sayısı Şubat’ta 523’e gerilerken, Mart ayında 724’e çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, yalnızca bir ayda yaklaşık yüzde 38’lik sıçramaya işaret ediyor.

HAFTALIK ŞİKAYET ARTIŞI YÜZDE 44

Haftalık veriler de bu yükselişi destekliyor. Ocak ayı başında 70 seviyesinde olan şikayetler kısa sürede iki katından fazla artarak 170’in üzerine çıktı. Şubat ayında dalgalı bir seyir izlenirken, Mart ayı itibarıyla yeniden güçlü bir yükseliş dikkat çekti. Özellikle Mart ortasında haftalık şikayet sayısı 189’a ulaşarak bir önceki haftaya göre yüzde 44 arttı. Ayın sonuna doğru ise haftalık şikayetlerin 190 seviyesinin üzerine çıkarak yüksek seyrini koruduğu görüldü. Veriler, belirli dönemlerde başvuru sistemine yoğun yük binmesiyle birlikte şikayetlerin ani sıçramalar gösterdiğini ortaya koyuyor.

EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Konuya ilişkin kullanıcıların en sık dile getirdiği sorunların başında, resmi sistemlerde uzun süre randevu bulunamaması geliyor. Pek çok kişi, haftalar hatta aylar boyunca randevu sistemi üzerinden boşluk yakalayamadığını ifade ederken, aynı tarihler için sosyal medya ve çeşitli aracı kanallar üzerinden ücret karşılığında randevu temin edilebildiği iddia ediliyor. Şikayetlerin önemli bir kısmı, vize başvuru süreçlerini yürüten aracı kurumlara yönelik eleştiriler içeriyor. Kullanıcılar, sistemin yetersizliği ve alternatif başvuru kanallarının bulunmaması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade ederken, bazı yorumlarda organizasyonel bir sorun olabileceği yönünde şüpheler dile getiriliyor.

300-1000 EUROYA RANDEVU

Şikayetlerde yer alan bilgilere göre, söz konusu randevuların 300 ila 1000 euro arasında değişen ücretlerle satıldığı öne sürülüyor. Bu süreçte Telegram ve WhatsApp grupları, bireysel aracılar ve “danışmanlık hizmeti” adı altında faaliyet gösteren bazı yapıların öne çıktığı belirtiliyor.

BOTLAR KONTENJANLARI SANİYELER İÇİNDE DOLDURUYOR

Bir diğer dikkat çeken iddia ise, randevu sistemine otomatik yazılımlar (botlar) aracılığıyla erişim sağlanarak açılan kontenjanların saniyeler içinde kapatıldığı yönünde. Kullanıcılar, manuel olarak sisteme giriş yapan bireylerin bu hız karşısında şansının olmadığını savunuyor.

ÖĞRENCİ, TURİST VE İŞ DÜNYASI MAĞDUR

Yaşanan aksaklıklar özellikle öğrenciler, iş insanları ve turistik seyahat planı yapan vatandaşlar üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Eğitim başlangıç tarihlerinin kaçırılması, iptal edilen uçuş ve konaklama rezervasyonları ile iş görüşmelerinin ertelenmesi en sık karşılaşılan sonuçlar arasında yer alıyor.

KULLANICILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Şikayetvar verilerine göre birçok mağduriyet, basit kontrollerle önlenebilecek hatalardan kaynaklanıyor:

Başvurularınızı mümkün olduğunca konsolosluk ve yetkili resmi platformlar üzerinden yapın.

Sosyal medya üzerinden gelen yönlendirmelere temkinli yaklaşın.

“Garantili vize”, “kesin sonuç” gibi gerçek dışı vaatlere itibar etmeyin.

Hizmet almayı düşündüğünüz firmaları mutlaka araştırın. Vergi kaydı, fiziksel adresi ve kullanıcı yorumlarını kontrol edin.

Ödeme yaparken kişisel IBAN’lar yerine kurumsal ve faturalı işlemleri tercih edin.

Ayrıca iletişim kurduğunuz hesapların doğruluğunu teyit edin ve güvenilirliği kanıtlanmamış kişi ya da kurumlarla işlem yapmaktan kaçının.

EN ÇOK ŞİKAYET GELEN KONULAR

Konuya dair Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı: “Aralık ayından bu yana Yunanistan için bireysel Schengen vize randevusu almaya çalışıyorum; ancak sistem nedeniyle ilerleyemiyorum. Duyuru yapıldıktan saniyeler sonra giriş yapmama rağmen ödeme aşamasında sürekli hata alıyorum ve işlem tamamlanmıyor. Aynı gün içinde birkaç denemeden sonra ise sistem beni tamamen kilitliyor. Yetkililerle iletişime geçtiğimizde, randevuların dolu olduğu ve sürekli kontrol etmemiz gerektiği dışında bir çözüm sunulmuyor. Bu süreçte, bot yazılımlar sayesinde bazı kişilerin randevuları çok kısa sürede alabildiği ve bireysel başvuru sahiplerinin dezavantajlı duruma düştüğü yönünde ciddi bir eşitsizlik oluştuğunu düşünüyorum. Tüm başvuru sahiplerinin eşit şartlarda randevu alabileceği, adil ve şeffaf bir sistemin sağlanmasını talep ediyorum.”

“Litvanya oturum kartı işlemleri için bir yönlendirme ile toplam 75 bin TL ödeme yaptım. Sürecin 3 ay içinde tamamlanacağı taahhüt edilmesine rağmen, bu süre dolmasına rağmen herhangi bir resmi belge veya işlem kaydı tarafıma iletilmedi. Sürecin ilerlemediğini fark edince iade talep ettim ancak ödeme yapılmadı. Aylar boyunca farklı tarihler verilerek oyalandım ve sonrasında iletişim tamamen kesildi. Ödemenin bir an önce iade edilmesini istiyorum.”

“Schengen vizesi randevusu için Instagram’da gördüğüm bot hesaplara garanti verilerek 6 kişi adına 180 euro (9.071,34 TL) ödeme yaptım (8 Ocak 2026), ancak randevu alınmadı. İade talep ettiğimde, belirli bir tarihte yapılacağı söylendi fakat ödeme gerçekleşmedi. Sonrasında farklı zamanlarda tekrar ödeme sözü verilmesine rağmen iade yapılmadı ve artık telefonlara ve mesajlara dönüş sağlanmıyor.”

“Fransa vizesi için bireysel randevu almaya çalışıyorum ancak ilgili internet sitesinde uzun süredir ciddi sorunlar yaşıyorum. Aylarca randevu bulamıyor, sistem hatalarıyla karşılaşıyorum. Ayrıca iki haftayı aşkın süredir hesabım kilitli olduğu için hiçbir işlem yapamıyorum. Tüm bunlar yaşanırken, bizim bir türlü alamadığımız randevuların dışarıdaki ‘danışmanlık şirketleri’ tarafından 400 euro gibi rakamlarla satıldığını görmek, sistemin adil ve şeffaf işlemediği yönünde ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Normalde 100 küsur euroya mal olması gereken bir randevunun bu şekilde 500 euroların üzerine çıkması ve bireysel başvuru yapmak isteyen insanların sistem sorunları nedeniyle mağdur edilmesi, hakkımızın yok sayıldığı hissini veriyor.”