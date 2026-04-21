Aracını muayeneye götürenlere büyük şok!

TESK lideri Bendevi Palandöken, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene süreçlerindeki adaletsiz fiyatlandırmalara isyan etti. İşte tüm detaylar...

Palandöken, araçların genel bakımı için alınan ana ücretin yanında, egzoz emisyon ölçümü adıyla ikinci bir bedel talep edilmesini "çifte fatura" olarak nitelendirdi. Üstelik nakit taşımayan vatandaşlardan kredi kartı ile ödeme yaptıklarında, yasalara aykırı olarak ekstra komisyon kesilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Yasalara Rağmen Komisyon Kesiliyor"

Toplam faturanın 3 bin 750 lirayı bulduğuna dikkat çeken TESK Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın net yasaklarına rağmen muayene istasyonlarının kredi kartı çekimlerinde ek bedel yansıttığını hatırlattı. Esnafın ve vatandaşın işini gücünü bırakıp saatlerce kuyruklarda beklediğini belirten Palandöken, yapay zeka çağının yaşandığı bir dönemde insanları ceplerinde tomarlarca nakit taşımaya mecbur bırakmanın büyük bir eziyet ve haksızlık olduğunun altını çizdi.

"Beş Dakikalık İşleme Astronomik Rakamlar İsteniyor"

Palandöken, sadece beş dakika süren basit bir emisyon ölçüm işlemi için vatandaşın cebinden 450 lira çıkmasını eleştirerek, alınan hizmetin niteliğiyle talep edilen paranın tamamen orantısız olduğunu savundu. 2007 yılından bu yana trafikteki motorlu taşıt sayısının 13 milyondan 33 milyona fırlayarak devasa bir kapasiteye ulaştığını ifade eden yetkili, araç muayene istasyonlarının işletme devirleri öncesinde bu fahiş ve anlamsız fiyatlandırma politikalarına acilen neşter vurulması gerektiğini belirtti.

Ticari Araç Sahiplerine Vergi ve Maliyet Kalkanı Talebi

Özellikle taşımacılık ve ulaşım sektöründe direksiyon sallayan şoför esnafının giderek artan maliyetler altında ezildiğini ifade eden Palandöken, taksimetre veya takograf güncellemeleri gibi saniyeler süren basit kalibrasyon işlemlerine dahi binlerce lira istenmesine tepki gösterdi.

Çevremizdeki jeopolitik yangınların ve küresel akaryakıt dalgalanmalarının doğrudan pompa fiyatlarına yansıdığını hatırlatan TESK Genel Başkanı, hem vatandaşı hem de esnafı rahatlatmak adına atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

Vergi İndirimi: Şoför esnafının belini büken yedek parça ve bakım tamir masraflarındaki KDV oranlarının acilen kaldırılması.

Fiyat Dengelemesi: Akaryakıt zamlarının yarattığı şoku hafifletecek "eşel mobil" sisteminin yeniden etkin bir biçimde devreye alınması.

Dönüşüm Teşviki: Geleneksel fosil yakıtlı araçlardan, çevre dostu ve daha ekonomik olan elektrikli araçlara geçiş sürecinin mağduriyet yaratmadan desteklenmesi.