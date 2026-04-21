Fransa-Almanya Savunma projesinde alarm: 100 milyarlık jet planı çöküyor

Alman Handelsblatt gazetesinin cumartesi günkü haberine göre, Fransa-Almanya ortak yapımı FCAS savaş uçağı projesinde yer alan şirketler arasındaki anlaşmazlığı çözmekle görevlendirilen arabulucular başarısız oldu. Ancak siyasi liderlerin sürece müdahale etme ihtimali hala masada bulunuyor.

Görüşmelere yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, biri Fransız diğeri Alman olan iki arabulucu, yürüttükleri çabalara ilişkin ayrı raporlar sunacak.

"ORTAK JET ÜRETİMİ ARTIK İMKANSIZ"

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, Alman arabulucunun raporunda, bir zamanlar projenin temel direği olan "ortak bir savaş uçağı inşa etme" fikrinin artık uygulanabilir olmadığı sonucuna varacağını belirtti.

Aynı kaynak, Almanya Başbakanı (Şansölye) Friedrich Merz'e pazar günü krizin mevcut durumu hakkında detaylı bir brifing verileceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce projeye yakın kaynaklar, Almanya ve Fransa'nın ortak insanlı jet geliştirme planından vazgeçme ihtimalinin yüksek olduğunu; ancak ilgili yazılım, veri sistemleri ve insansız hava araçları (drone) konusundaki işbirliğine devam edeceklerini Reuters'a aktarmıştı.

MERZ VE MACRON GÜNEY KIBRIS'TA MASAYA OTURACAK

Yaşanan bu tıkanıklığın ardından gözler siyasete çevrildi. Şansölye Merz'in, önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günleri Güney Kıbrıs'ta düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi planlanıyor.

FCAS projesinin çökme veya küçülme riski, Avrupa'nın Rusya'dan gelen tehditler ve ABD'nin azalan desteği karşısında birliğini ve işbirliğini artırmaya çalıştığı son derece kritik bir döneme denk geliyor.

DASSAULT VE AİRBUS ARASINDAKİ KONTROL SAVAŞI

100 milyar euro bütçeli dev proje, Fransa'yı temsil eden Dassault Aviation ile Almanya ve İspanya'yı temsil eden Airbus arasında yaşanan "kontrol ve liderlik" anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir durma noktasındaydı.

Dassault Aviation'ın CEO'su 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, hava muharebe sistemi üzerinde bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için şirketine "iki ila üç hafta" süre verdiğini söylemişti.

Geçtiğimiz ayın sonlarında ise Şansölye Merz, programı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını ve farklılıkların aşılması için iki arabulucunun atandığını duyurmuştu.

Fransa'daki bir Airbus sözcüsü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Alman hükümeti, Fransa Cumhurbaşkanlığı ve Dassault cephesi de yorum taleplerine henüz bir yanıt vermedi.