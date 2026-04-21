Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okul saldırıları sonrası 6 aylık eylem planı devrede! Bakan Göktaş 81 ili kapsayan dev hamleyi duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından 81 ili kapsayan dev bir hamle başlattıklarını açıkladı. 6 aylık acil eylem planının devreye girdiğini belirten Göktaş, ‘Her okula özel birim kurduk, kayıp yaşayan her aileye yas danışmanı tahsis ettik’ dedi.

Türkiye’yi sarsan okul saldırılarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaraları sarmak ve benzer acıların önüne geçmek için kapsamlı bir seferberlik başlattı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli başlayan ve 81 ile yayılacak olan 6 aylık eylem planının detaylarını paylaştı.

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan saldırı sonrası bakanlık olarak 6 aylık bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, "Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçlerini başlattık" dedi. Göktaş, “Her okula özel ekip ve birim kurduk. Sadece öğrenciler değil, öğretmenler ve ilgili tüm meslek grupları için de destek süreçleri yürütüyoruz” diye konuştu

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İLK ANDAN İTİBAREN SAHADAYIZ

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen saldırının ardından bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, olayın vuku bulduğu andan itibaren sahada olduklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak özel bir ekip kurduklarını hatırlattı. Göktaş, "'Olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren 102 personelimizle sahadaydık. Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık" dedi.

6 AYLIK EYLEM PLANI OLUŞTURDUK

Sürecin sadece kısa süreli bir müdahale olmadığını, uzun vadeli bir çalışma planladıklarını vurgulayan Göktaş, "Bu bir günlük bir süreç değil, biz orada 6 aylık bir eylem planı oluşturduk. Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Hem psikososyal destek süreçleri yürüttük hem de sürece tanık olan mahalle sakinleriyle bireysel görüşmeler yaptık. Olayı görmese bile süreçten etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek süreçleri başlattık." ifadelerini kullandı.

HER OKULA ÖZEL BİR BİRİM KURDUK

Kahramanmaraş'taki çalışmaların sürekliliğini sağlamak adına Gaziantep'ten de personel görevlendirmesi yapıldığını bildiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti: " Bu süreçte destek takviye ekibi ile beraber her okula özel bir ekip, bir birim kurduk. Sadece okul veya mahalle bazlı bir çalışma değil. Çalışan meslek gruplarına dair psikososyal destek süreci, vaka yönetimi ve ardından normalleşme süreci ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Arkadaşlarımız ilk andan itibaren taziye evlerinde de görev yaptı ancak şu an ailelere yönelik özel çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle depremde ebeveyn kaybı yaşamış ve bu son olaydan etkilenmiş çocuklarımızı hassasiyetle tespit ediyoruz."

81 İLE YÖNELİK KAPSAMLI ÇALIŞMA

Tedavisi süren yaralı çocukların durumunu da yakından takip ettiklerini, taburcu olanları evlerinde ziyaret ederek ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunduklarını anlatan Göktaş, "Sadece ailelere değil, olay anında görev yapan kamu çalışanlarımıza ve il müdürlüğü personelimize de destek sağlıyoruz. Bölge halkının hizmetlerimize yaklaşımı oldukça olumlu. Ayrıca, süreci daha yerinden yönetebilmek amacıyla Hayrullah Mahalle Muhtarlığı bünyesinde bir Psikososyal Destek (PSD) Görüşme Ofisi' kurmayı planlıyoruz. Şu an sadece Kahramanmaraş özelinde ayrı bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Ama 81 ile yönelik de çok daha kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz." açıklamasında bulundu.

