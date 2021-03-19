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Sağlık Gargara yöntemiyle Kovid-19 testi başlatıyorlar
Sağlık

Gargara yöntemiyle Kovid-19 testi başlatıyorlar

Fin ticari sağlık hizmeti sağlayıcısı Terveystalo'nun Fin müşterilerine Kovid-19 için 'gargara testi' sunacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 22:26:00 -
Gargara yöntemiyle Kovid-19 testi başlatıyorlar

Fin ticari sağlık hizmeti sağlayıcısı Terveystalo'nun gelecek haftadan itibaren, Fin müşterilerine Kovid-19 için 'gargara testi' sunacağı bildirildi.

Fin haber ajansı USU'nun Perşembe günü yayınladığı habere göre, test yapılacak kişilerin normal tuzlu sıvıyla gargara yaptıktan sonra, analiz için karışımı tükürmeleri gerekiyor. Mevcut yöntem olan, numunenin buruna sokulan uzun bir çubuk yardımıyla alınması, pek çok kişi için acı verici olarak düşünülüyor.

Merkezi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan, ülkenin önde gelen özel sağlık hizmetleri sağlayıcılarından Terveystalo'nun laboratuvar direktörü Piia Aarnisalo, USU'ya yaptığı açıklamada, numunelerin, daha sonra burundan yapılan testlerde uygulandığı şekilde normal PCR yöntemiyle test edileceğini belirtti. Aarnisalo, "Ancak gargara yöntemiyle numune, virüslerin ağız bölgesinden daha çok bulunduğu boğazın aşağısından geliyor" ifadelerini kullandı.

Gargara yoluyla yapılan Kovid-19 test seçeneği, daha önce bazı Avrupa ülkelerinde uygulandı. Yöntem, kolay uygulanması ve sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırdığından, bazı araştırmacılar tarafından numunelerin burun veya boğazdan alınmasına uygun bir alternatif olarak görülmüştü.

 

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