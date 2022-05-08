'Gargamel' yakalandı

İstanbul’da, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, lakabı Gargamel olan Cemalettin Y. isiimli uyuşturucu tacirinin yakalanması için harekete geçti.

Takibe alınan şüpheli, Harmantepe Mahallesi’nde bir eve girince, operasyon için düğmeye basıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra şüphelinin çıktığını gören polis, eve baskın yaptı.

İHA’nın haberine göre; baskında Cemalettin Y. etkisiz hale getirilerek üst araması yapıldı.

Ele geçirilenler

Şahsın üzerinden 1.5 gram marihuana çıkması üzerine evinde gerçekleştirilen detaylı aramada satışa hazır 42 parça halinde 53 gram marihuana ve 965 lira ele geçirildi. Aramaların ardından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Uyuşturucu satışı yapılan eve baskın

Öte yandan Ortabayır Mahallesi’ndeki bir binanın giriş katında bir kişinin, uyuşturucu hap satışı yaptığı ve evde ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı üzerine Kağıthane polisi harekete geçti.

Polis ekipleri, binayı bir süre takibe aldı. Şüpheli şahsın Ahmet A. olduğunun tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Eve baskın yapan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan aramalarda 353 adet uyuşturucu hap, 1.5 gram mariuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 340 lira ele geçirdi.

Evde arama yapıldığı sırada şüpheli şahsın yakınları Mehmet A. ve Mehmet Ö. polis ekiplerine mukavemette bulundu. Şahıslar torbacı Ahmet A. ile birlikte gözaltına alındı.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen torbacılar Cemalettin Y. ve Ahmet A., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polise saldıran Mehmet A. ve Mehmet Ö. ise görevli memura mukavemet suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.