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Spor Gareth Bale'in yeni adresi açıklandı
Spor

Gareth Bale'in yeni adresi açıklandı

Amerika Ligi ekiplerinden Los Angeles FC, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Gareth Bale ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 19:08:00 -
Gareth Bale'in yeni adresi açıklandı

MLS ekiplerinden Los Angeles FC, gelecek ay 33. yaş gününü kutlayacak olan Bale'i 1 yıllığına renklerine kattı.

Son olarak İtalyan efsanesi Giorgio Chiellini'yle sözleşme imzalayan LAFC, bu iki oyuncuyu 8 Temmuz'da birlikte sahaya sürebilecek.

Southampton ve Tottenham'ın ardından 2013'te 100 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Bale'in bu sezon İspanyol ekibiyle sözleşmesi sona ermişti.

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, üçer UEFA Süper Kupa, İspanya ligi, birer İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası zaferleri yaşadı.

Real Madrid'de 258 maça çıkan Bale, 106 gol kaydetti.


NTV Spor

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