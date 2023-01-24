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Spor Gareth Bale’in golf kariyeri başlıyor
Spor

Gareth Bale’in golf kariyeri başlıyor

Geçtiğimiz günlerde aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyuran Galli futbolcu Gareth Bale, golf turnuvasına katılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 16:50:00 -
Gareth Bale’in golf kariyeri başlıyor

Kariyerinde Real Madrid, Tottenham gibi takımlarda oynayan ve geçtiğimiz günlerde aktif futbol kariyerine son verdiğini açıklayan Gareth Bale, golf kariyerine başlamaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir PGA Tour etkinliğinde oynayacağını duyurdu. Şubat ayında California’daki AT&T Pebble Beach Pro-Am’da mücadele edeceğini belirten Bale, paylaşımında, "Gelecek ayın başında AT&T Pebble Beach Pro-Am’da oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Hadi başlayalım" ifadelerini kullandı.

554 maçta 186 gol attı

Futbola Southampton altyapısında başlayan Bale, Tottenham’da 6 sezon forma giydikten sonra 2013’te dönemin rekor transfer ücreti olan 101 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e imza atarak adından söz ettirmişti. Kariyerinde 554 maça çıkan Bale, bu mücadelelerde 186 gol, 137 asistlik performans sergiledi. Galli futbolcu, Real Madrid formasıyla 5 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 kez de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu kazanma başarısı göstermişti. Tecrübeli futbolcu, son olarak MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC forması giyiyordu.

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