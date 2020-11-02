Gareth Bale Tottenham'ı kurtardı
Tottenham İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Brighton and Hove Albion'u 2-1 yenmeyi başardı.
Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla kapandı.
İkinci yarının başlarında daha atak bir oyun sergileyen Brighton and Hove Albion, 56. dakikada Tariq Lamptey'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Tottenham, oyuna 70. dakikada dahil olan yeni transferi Gareth Bale'in 73. dakikadaki golüyle yeniden öne geçerek karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.