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Spor Gareth Bale Tottenham'ı kurtardı
Spor

Gareth Bale Tottenham'ı kurtardı

Tottenham İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Brighton and Hove Albion'u 2-1 yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 01:48:00 -
Gareth Bale Tottenham'ı kurtardı

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla kapandı.

İkinci yarının başlarında daha atak bir oyun sergileyen Brighton and Hove Albion, 56. dakikada Tariq Lamptey'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Tottenham, oyuna 70. dakikada dahil olan yeni transferi Gareth Bale'in 73. dakikadaki golüyle yeniden öne geçerek karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

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