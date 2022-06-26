Gareth Bale hangi takımla anlaştı? Gareth Bale kaç yaşında oynadığı takım?

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, Amerika Ligi ekiplerinden Los Angeles FC ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Los Angeles FC kısa bir süre önce ise Giorgio Chiellini'yi renklerine bağlamıştı. Peki, Gareth Bale kim?

Gareth Bale kimdir?

Gareth Bale 16 Temmuz 1989'da dünyaya geldi. Galli futbolcu sağ kanatta görev alıyor. Altyapı kariyerine Southampton'da başlayan Gareth Bale 2017-2013 yılları arasında Tottenham Hotspur'ta forma giydi.

Bale, 1 Eylül 2013'te Tottenham'dan Real Madrid'e 101 milyon Euro'ya transfer oldu. Bale, Real Madrid formasıyla 258 maça çıktı ve 106 gol atıp 67 asist yaptı.