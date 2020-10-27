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Aktüel Garanti BBVA'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel reklam filmi
Aktüel

Garanti BBVA'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel reklam filmi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:29:14 -
Garanti BBVA'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel reklam filmi

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir reklam filmi paylaştı.

Garanti BBVA açıklamasına göre, Cumhuriyeti kurulurken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkının, omuz omuza vererek ülkeyi yeniden ayağa kaldırmasından ilham alan filmde, Cumhuriyet hikayesi zeybek oyunuyla sembolize ediliyor.

Büyük bir kültür mozaiği, medeniyetler beşiği olan Türkiye’yi oluşturan yüzleri Atatürk’ün etrafında birleştiren film, "Adımların Adımlarımız, Cumhuriyet Kanatlarımız" sloganıyla, Atatürk’ün izinden giden kahraman Türk milleti ve geleceği temsil eden yüzlerle izleyenlere duygulu anlar yaşatıyor.

Açıklamaya göre oyuncu Halit Ergenç’in seslendirdiği ve özel bir teknikle kurgulanan filmin açılışında Atatürk zeybek oynarken görülüyor.

Atatürk’ü Mustafa Preşeva’nın canlandırdığı reklam filminde kullanılan Çakal Çökerten Zeybek’in bestesi Zeynel Demir aitken, düzenlemeyi ise Engin Aslan yaptı.

Reklam filminde rol alan tüm oyuncular hikayenin ruhunu yansıtabilmek adına Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden prodüksiyona katıldı. Dede’yi canlandıran Güngör Aydın ve köylü teyze Nilüfer Tekin Aydın’dan, şehirli kadın Merve Tekin İstanbul, genç erkek karakteri Göktuğ Burkan Edirne’den gelirken, çocuk oyuncu Poyraz Efe Taşar ise çekimlere İzmir’den katıldı.

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