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Ekonomi Garanti BBVA Yatırım'a "Toplumsal Değer" ödülü
Ekonomi

Garanti BBVA Yatırım'a "Toplumsal Değer" ödülü

Garanti BBVA Yatırım ve Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Farklı Bir Koşu" projesi, TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri'nde özel ödüle layık görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:08:54 -
Garanti BBVA Yatırım'a "Toplumsal Değer" ödülü

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Yatırım, "Farklı Bir Koşu" projesiyle Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Ödülleri'nde "Toplumsal Değer" kategorisinde özel ödülün sahibi oldu.

Garanti BBVA Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Farklı Bir Koşu" projesi, TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri'nde özel ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, bir ilke imza attıkları bu projeyle özel ödülü almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koşu takımımız, hem parkurda hem de Minecraft oyununun içinde adımlarını otizmli çocuklar için atarak senkronize bir koşuyu gerçekleştirdi. Garanti BBVA Yatırım olarak, Tohum Otizm Vakfı ile olan iş birliğimizi çok önemsiyoruz. 2019 yılından bu yana otizmli çocukların eğitimden en verimli şekilde yararlanmaları için özel eğitim materyali ihtiyacı olan devlet okullarına özel eğitim sınıfları açıyoruz.

2019 yılında Batman, Artvin, İstanbul, Mardin, Muş, Van ve Ardahan illerinde toplam 10 özel eğitim sınıfı açarak otizmli çocukları tek tedavileri olan eğitime katkıda bulunmayı hedefledik. Bu yıl ise Zonguldak, Şanlıurfa, Elazığ, Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Mersin, Burdur, Ağrı, Yalova, Çanakkale ve Bartın/Iğdır illerinde açmayı planladığımız 12 özel eğitim sınıfı var. Ancak pandemi nedeniyle okulların açılış tarihlerini bekliyoruz."


- "Farklı Bir Koşu" projesi


Verilen bilgiye göre, Minecraft içinde özel bir server'a Tohum Otizm Okulu'nun birebir modelini kuran ve otizmli çocukların eğitimini teknolojiyle destekleyen Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devamındaki koşu parkurunu oyun içinde inşa etti.

Garanti BBVA Yatırım koşu takımı için bu koşuya özel tişörtler tasarlandı ve fotoğraf çekimi yapıldı.

Bu fotoğraflara sadık kalınarak Garanti BBVA Yatırım koşu takımı avatarları hazırlandı ve dijital ortama aktarıldı.

Avatarlar, hazırlanan parkurda adımlarını otizmli çocuklar için atarak bir ilki gerçekleştirdi.




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