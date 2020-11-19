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Ekonomi Garanti BBVA, sendikasyon kredisini yeniledi
Ekonomi

Garanti BBVA, sendikasyon kredisini yeniledi

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ: - "Bankamız, yenilediği sendikasyon kredisi ile dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette destek sunmaya devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:07:37 -
Garanti BBVA, sendikasyon kredisini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli 267,5 milyon dolar ve 312 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 18 ülkeden 30 bankanın katılımıyla imzalandı.

Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor+ yüzde 2,50 ve Euribor+ yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana tüm dünya ile beraber ülkemizi de etkisi altına alan pandemi döneminde reel sektörün likidite ihtiyacını karşılamak ve şirketlerin dış ticaretini finanse etmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten, güçlü bilançosu ve yüksek yabancı para likiditesi ile bankamız, yenilediği sendikasyon kredisi ile dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya ve ülkemizdeki şirketlere uluslararası rekabette destek sunmaya devam edecek." dedi.

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