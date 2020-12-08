Garanti BBVA, "CDP İklim Değişikliği Programı A Listesi"nde yer aldı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınma için hayata geçirdiği uygulamalar ve çalışmalar sayesinde, dünyanın en büyük raporlama platformlarından CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda global seviyede A listesine girmeye hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, tüm dünyadan toplam 270 şirketin yer aldığı CDP Global A Listesi'nde çevresel risklerin açıklanması, farkındalığı ve yönetimiyle ilgili başarılı çalışmalarıyla yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir kalkınma ve finans alanlarında 15 yıla yakın süredir çalıştıklarını belirterek, "Bu konuda en somut adımlarımız arasında yer alan banka kararlarını ve sürdürülebilir ürün ve hizmet anlayışımızı ise 2010'lu yıllardan bu yana her yıl daha da geliştirerek ilerletiyoruz.



Dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanınan, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması alanlarında faaliyet gösteren, CDP'nin Türkiye ofisi olan CDP Türkiye'nin de ana destekçiyiz. Türkiye’de Sabancı Üniversitesi çatısı altında faaliyete başlayan CDP’nin çevre konusunda iş dünyasına yaptığı şeffaflık çağrısına ilk koşanlardan olduk." ifadelerini kullandı.

2009 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği programına 2015 yılından beri ise CDP Su Programı'na şeffaf, topluma açık raporlama yaptıklarını aktaran Edin, şunları kaydetti:

"Raporlarımızı da her yıl sürdürülebilirlik web-sitesinden herkese açık şekilde paylaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir CDP girişimi olan Bilime Dayalı Hedef İnisiyatifi (Science Based Target) doğrultusunda 1,5 derecelik sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu olarak, karbon emisyonlarını 2025'e kadar yüzde 29, 2035'e kadar da yüzde 71 azaltma hedefi koyduk. Bilime Dayalı Hedef taahhüdü doğrultusunda kendi operasyonlarımızdan kaynaklı Kapsam 1 ve sadece satın aldığımız enerji/elektrikten kaynaklanan Kapsam 2 emisyonlarında mutlak azaltım yapacağız. Böylece karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamak için bilime dayalı yöntemlere göre mutlak hedef koyan Türkiye’den ilk şirket olduk.

Son olarak 8 Aralık'ta açıklanan CDP İklim Değişikliği Programı'na yaptığımız raporlama sonucunda global seviyede A listesinde yer aldık. Bu listede bir kez daha yer almamız çalışmalarımızın uluslararası arenada değer bulduğunu kanıtlaması açısından da büyük önem taşıyor. Dünyada yatırımcıların değerlendirme kriterleri içinde gittikçe daha güçlü skorlara ulaşan çevresel faktörlere bankamızın gösterdiği uyum uluslararası ilişkilerde de etkisini göstermektedir. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi en aza indirecek uygulamalar hem de müşterilerimizin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerini teşvik edecek inovatif finansman modelleriyle, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesine ve düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."