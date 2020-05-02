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Ekonomi

Garanti Bankası Zorunlu Bireysel Emeklilik iptali nasıl yapılır?

Zorunlu bireysel emeklilik nasıl iptal edilir? İşverenler çalışanlarına zorunlu bireysel emeklilik yapmak durumunda. Çalışanlar ise sistemden çıkma ihtimalleri olup olmadığını araştırıyor. Pek çok kişi “Zorunlu bireysel emeklilik sisteminden çıkmak mümkün mü?” , “Garanti Bankası Zorunlu Bireysel Emeklilik iptali” , “Zorunlu bireysel emeklilik iptali adımları” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Garanti Bankası Zorunlu Bireysel Emeklilik iptali nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:36:00 -
Garanti Bankası Zorunlu Bireysel Emeklilik iptali nasıl yapılır?

İsminden anlaşılacağı üzere zorunlu bireysel emeklilik sigortası işveren tarafından zorunlu olarak herkese uygulanıyor. Çalışanlar ise sistemden nasıl çıkacakları merak ediyor. İşte, detaylar.

Zorunlu Bireysel Emeklilik nedir?

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi çalışanın rızası olmaksızın işverenler aracılığı ile sisteme dahil olunan bir sistem. 1 Ocak 2017 tarihi ile yürürlüğe giren, 45 yaşın altındaki her T.C. vatandaşı çalışanını kapsayan ve işverenler aracılığı ile çalışanın maaşından kesilecek belli bir tutar ile otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olmaktır.

Sisteme dahil olmamak gibi bir durumsa söz konusu değil. Ancak isteyenler iki ayın sonunda yapılan kesintinin tamamını geri alabilecek. Sistemden çıkan katılımcı bu süre boyunca kazanılan haklarını da alabiliyor. Sistemden ayrılan kişinin hesabında bulunan tutarsa en geç 10 iş günü içerisinde çalışanın hesabına yatırılıyor.

İki ay sonunda sistemden çıkmayan çalışanlara ise bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL ilave devlet katkısı veriliyor. Ayrıca emeklilik hakkını kullanacak olan çalışanlara, bireysel emeklilik hesabında bulunan miktarı en az 10 yıllık ve gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almaları halinde %5 ek devlet katkısı ödemesi yapılıyor.

Garanti Bankası Zorunlu Bireysel Emeklilik iptali nasıl yapılır?

Çalışanlar, ilk defa ödeme yaptıktan sonraki iş günü itibariyle, başlangıç dönemi olan 2 ay içerisinde Otomatik BES'den ayrılma haklarını kullanabilirler. Başlangıç dönemi içerisinde sistemden ayrılan çalışanlar, ödedikleri katkı paylarının tamamını geri alma hakkına sahiptir. Sistemden ayrılmak için; Garanti Emeklilik İnternet veya Cep Şubesi'ne giriş yapmaları ve "Sözleşmeden Ayrılma" adımını takip etmeleri yeterlidir. Dilerlerse, 444 0 336 Çağrı Merkezimizi arayarak, Sesli Yanıt Sistemi üzerinden de işlem yapabilirler. 2 aylık başlangıç süresini dolduktan sonra da yine Çağrı Merkezi üzerinden erken çıkış işlemi yapılabilir.

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