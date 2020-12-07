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Ekonomi GAP'ta arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor
Ekonomi

GAP'ta arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Şanlıurfa GAP kapsamında toplam 79 kırsal mahallede 1 milyon 550 bin 240 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 09:03:52 -
GAP'ta arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında toplam 79 kırsal mahallede 1 milyon 550 bin 240 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.​​​​​​​

Yıldız, yaptığı açıklamada, arazi toplulaştırma çalışmalarının amacının, tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak olduğunu bildirdi.

Aynı zamanda üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmenin amaçlandığına dikkati çeken Yıldız, arazi toplulaştırmasının sadece tarım parsellerinin birleştirilerek daha büyük parseller elde etmek olmadığının altını çizdi.

Yıldız, arazi toplulaştırmasıyla sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda GAP'ın temel hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, yöre halkının gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını gidermek, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırarak ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmaktır. Söz konusu hedeflere ulaşmanın en önemli bileşenlerinden biri de arazi toplulaştırması ile sulama projelerinin entegre olarak planlanmasıdır."

Yıldız, bu kapsam Şanlıurfa GAP'ta 4 ila 10. kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projeleri'nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Toplam 79 kırsal mahallede 1 milyon 550 bin 240 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu projeler kapsamında 1 milyon 206 bin 420 metreküp taş toplama işlemi yapılarak bu alanlar tarıma kazandırıldı. Bu projeler kapsamında 146 bin 225 kilometrede tarla içi ve blok yolları yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

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