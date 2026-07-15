Gana’da otobüs ile kamyon çarpıştı! 18 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gana’nın Ashanti vilayetinde yolcu otobüsü ile yük kamyonunun çarpışması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi. Kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre kaza, Ashanti vilayetindeki Kumasi-Akra kara yolunda meydana geldi.
Yolcu taşıyan bir otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle yük kamyonuyla çarpıştı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ashanti vilayetindeki Kumasi-Akra kara yolunda yolcu taşıyan bir otobüs, yük kamyonuyla çarpıştı.
Kazada 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.