Gana'da başlayan mucize: Reshad Strik ve Gamze Özçelik'in yolları nasıl kesişti!
Gündem

Gana’da başlayan mucize: Reshad Strik ve Gamze Özçelik’in yolları nasıl kesişti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gana’da başlayan mucize: Reshad Strik ve Gamze Özçelik’in yolları nasıl kesişti!

2024 yılının Haziran ayında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, kalplere dokunan tanışma hikayelerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Şöhretin pırıltılı dünyasını elinin tersiyle iterek kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik ile Bosna asıllı oyuncu Strik’in hikayesi, kilometrelerce ötede, Gana’nın tozlu yollarında filizlenmiş.

"Aynı köye, iki yıl arayla gittik"

Reshad Strik, katıldığı bir programda "tevafukun böylesi" dedirten o anları şu sözlerle anlattı:Strik, Gana’da bir köye giderek oradaki insanlara yardımda bulunur. Tam iki yıl sonra Gamze Özçelik ve ekibi de aynı köye ulaşır. Köylüler, Özçelik’e daha önce oraya gelen Strik’ten bahsederler. Bu vesileyle haberdar olan Özçelik, Strik’e mesaj atarak onu derneğe davet eder ve büyük sevginin temelleri bu davetle atılır.

"O gerçek bir mücahit kadın"

Eşine duyduğu hayranlığı dile getiren Reshad Strik, Gamze Özçelik’in sadece güzelliğine değil, ruhuna aşık olduğunu vurguladı. Strik, "Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın. Yardım etmek ve sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliğine ve ruhuna aşık oldum" diyerek duygularını ifade etti.

İyilikte Buluştular: Çift, evlendikleri günden bu yana sosyal sorumluluk projelerini ve yardım faaliyetlerini omuz omuza yürütmeye, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara umut olmaya devam ediyor.

