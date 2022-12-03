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Spor Gana Milli Takımı Teknik Direktörü, görevini bırakıyor
Spor

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü, görevini bırakıyor

2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Gana'nın teknik direktörü Otto Addo, görevini bırakacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 00:41:00 -
Gana Milli Takımı Teknik Direktörü, görevini bırakıyor

2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Gana'nın teknik direktörü Otto Addo, görevini bırakacağını açıkladı.

Portekiz, Güney Kore ve Uruguay'ın yer aldığı H Grubu'nu son sırada tamamlayan Gana'da, 47 yaşındaki teknik direktör Addo, görevinden ayrılıyor.

Uruguay'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Addo, milli takımdaki görevinden istifa edeceğini ve Borussia Dortmund'daki yetenek koçluğu görevine odaklanacağını doğruladı.

Bu yıl mart ayında Gana'nın geçici teknik direktörlüğüne getirilen Addo, 1-1'lik Nijerya beraberliğinin ardından ülkesinin milli takımını Dünya Kupası'na götürmüştü.

Gana, gruptaki ikinci maçında Güney Kore'yi 3-2 yenerken, Addo ülkesinin başında Dünya Kupası'nda maç kazanan ilk Ganalı teknik direktör oldu.

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