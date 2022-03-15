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Dünya Gana da farkına vardı: Darbelerde yabancı unsurların parmağı var
Dünya

Gana da farkına vardı: Darbelerde yabancı unsurların parmağı var

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Afrika'nın bazı ülkelerinde yapılan darbelerde yabancı unsurların parmağı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 23:59:00 -
Gana da farkına vardı: Darbelerde yabancı unsurların parmağı var

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen "Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Afrika'daki Hükümetlerin Anayasaya Aykırı Değişiklikleri Forumu"nda konuştu.

Bazı yabancı unsurların Afrika'daki darbeleri bölgesel hırsları artırmanın bir yolu olarak gördüğünün altını çizen Akufo-Addo, "kendi dar görüşlü çıkarlarına hizmet etmek için Afrika'da rejim değiştirmeyi amaçlayan hamlelere karşı çalıştıklarını" belirtti.

Akufo-Addo, "Bu yabancı unsurlar, sırf kendi çıkarları için kıtada (Afrika) demokratik olarak seçilmiş yetkililerin otoritesini zayıflatmak ve görevdekilere karşı muhalefet protestolarını kışkırtmak amacıyla her türlü dezenformasyon kampanyasına girişiyorlar." dedi.

Akufo-Addo, Afrika'da darbelerin kınanması ve bastırılması çağrısında bulundu.

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