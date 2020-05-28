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Aktüel

Galler’de yaklaşık bin 700 akıl hastası ‘yanlışlıkla’ taburcu edildi

Birleşik Krallık ülkesi Galler’de yaklaşık bin 700 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla hastanelerden taburcu edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:31:05 -
Galler’de yaklaşık bin 700 akıl hastası ‘yanlışlıkla’ taburcu edildi

Birleşik Krallık ülkesi Galler’de yaklaşık bin 700 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla hastanelerden taburcu edildiği açıklandı.


Birleşik Krallık ülkesi Galler’de bin 694 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla taburcu edildiği belirtildi. Olayın ortaya çıkması üzerine yetkililerin taburcu edilen hastalarla iletişime geçtiği aktarıldı. Galler’de sosyal demokrat partisi Plaid Cymru’nun sağlık sözcüsü Rhun ap Iorwerth, hastaların yanlış taburcu edildiğini vurgulayarak “Bin 694 akıl hastası hala desteğe ihtiyaç duyuyorken erken taburcu edildiklerini öğrenmek son derece üzücü" ifadelerini kullandı. Sağlık kuruluşlarında böyle bir hatanın nasıl olabileceği sorusunu dile getiren Rhun ap Iorwerth, hastaların tümüyle temasa geçileceğini ise memnuniyetle karşıladığını aktardı.


Öte yandan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre İngiltere ve Galler’deki hastanelerde bu yıl ortalama yüzde 40’ın üzerinde ölüm kaydedildi.

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