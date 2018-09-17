THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Galip Öztürk hakkında yeni karar!

Mahkeme, Metro Turizm’in patronu Galip Öztürk hakkında verilen mahkûmiyet kararı sonrası yapılan itiraz başvurusunu kabul etti. Böylece, Öztürk hakkındaki yakalama kararı da durdurulmuş oldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 16:47
Galip Öztürk hakkında yeni karar!

Öztürk'ün yanı sıra hükümlüler Gürkan Yamadağ, Sevgi Mert ve Necmi Hatipoğlu'nun avukatlarının yaptığı yargılamanın yenilenmesi ve infazın ertelenmesi başvurusu bugün karara bağlandı.

Hürriyet'teki habere göre; İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, Öztürk ve beraberindekilerin hüküm giydiği dosyada soruşturmayı, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Muammer Akkaş yürüttü.

Kararda, Öztürk'ün, FETÖ'ye daha önce yaptığı yardımları kesmesi nedeni ile soruşturma kapsamına alındığını kaydettiği belirtildi. Kararda, Öztürk hakkında, cinayete azmettirme suçundan aldığı cezanın infazının ise 2 yıl önce İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından durdurulduğu hatırlatıldı.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Mahkeme; Necmi Hatipoğlu, Sevgi Mert, Galip Öztürk ve Gürkan Yamandağ adına yapılan, 'yargılamanın yenilenmesi' talebini kabul ederek, infazın durdurulmasına karar verdi.

7 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Anılan dosyada Öztürk, 'tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay, örgüt kurmak ve yönetmek suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Anılan cezayı Yargıtay onamıştı. Onama kararı sonrası Öztürk hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 16:47
  1. İstanbul
  2. Galip Öztürk
  3. metro turizm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da bir Kabe imamı daha gözaltına alındı!
    1. Suudi Arabistan'da bir Kabe imamı daha..
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan..
    3. Kontrolden çıkan otomobil, okul..
    4. Türkiye Kupası'nda fikstür belirlendi
    5. TEM Otoyolu'nda çalışma: Tek şerit..
    6. Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 kişi..
    7. Bomba patladı! İşte Şenol Güneş'in..
    8. Süleyman Soylu'dan polislere müjde!..
    9. Gül yetiştirirken...
    10. Murat Şeker'e dolandırıcı şoku
    11. Marmaray Halkalı-Gebze hattında sona..
    12. Fransızların çoğu Emmanuel Macron'u..
    13. Şeker hastaları bol bol yürümeli
    14. BDDK'dan swap işlemleriyle ilgili duyuru
    15. Minik Alperen Sakin olayında flaş..
    16. Fransızlar 'Macron başarısız' dedi!
    17. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın acı..
    18. Özel okul teşvik ek yerleştirme ne..
    19. Mescid-i Aksa'da provokasyonlar..
    20. Kupada üçüncü tur programı belli oldu
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?