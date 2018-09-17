Galip Öztürk hakkında yeni karar!

Öztürk'ün yanı sıra hükümlüler Gürkan Yamadağ, Sevgi Mert ve Necmi Hatipoğlu'nun avukatlarının yaptığı yargılamanın yenilenmesi ve infazın ertelenmesi başvurusu bugün karara bağlandı.

Hürriyet'teki habere göre; İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, Öztürk ve beraberindekilerin hüküm giydiği dosyada soruşturmayı, hakkında yakalama kararı bulunan eski savcı Muammer Akkaş yürüttü.

Kararda, Öztürk'ün, FETÖ'ye daha önce yaptığı yardımları kesmesi nedeni ile soruşturma kapsamına alındığını kaydettiği belirtildi. Kararda, Öztürk hakkında, cinayete azmettirme suçundan aldığı cezanın infazının ise 2 yıl önce İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından durdurulduğu hatırlatıldı.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Mahkeme; Necmi Hatipoğlu, Sevgi Mert, Galip Öztürk ve Gürkan Yamandağ adına yapılan, 'yargılamanın yenilenmesi' talebini kabul ederek, infazın durdurulmasına karar verdi.

7 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Anılan dosyada Öztürk, 'tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay, örgüt kurmak ve yönetmek suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı. Anılan cezayı Yargıtay onamıştı. Onama kararı sonrası Öztürk hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.